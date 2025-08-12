Войти
Запуск российской «Луны-27А» перенесли

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

Академик Зеленый: Запуск станции «Луна-27А» перенесен с 2028 года на 2029-й

Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-27А» перенесен с 2028 года на 2029-й. Об этом «Интерфакс» сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, академик Лев Зеленый.

«Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год — такая реальная цифра», — сказал специалист.

Ученый добавил, что запуск АМС «Луна-27Б» должен состояться через год после того, как в космос отправится «Луна-27А». «Одна летит на Северный полюс, другая — на Южный. В какой последовательности, пока не решено», — уточнил академик.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

В апреле гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.

