Путин подписал указ о пошиве формы для военнослужащих из российских тканей

Новый указ обяжет поставлять военную форму только российского производства

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года - пошитой из российских тканей, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

"Постановляю правительству Российской Федерации, министерству обороны Российской Федерации и министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку... вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что к 2027 году такие поставки должны быть из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории России.