Российские военные сбили неопознанный украинский беспилотник в зоне СВО

Расчеты "Рубикона" сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.

Российское ведомство продемонстрировало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ самолетного типа расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

В числе прочих аппаратов был сбит "неопознанный БПЛА ВСУ". Видно, что у аппарата две пары крыльев.

Кроме того, расчёты "Рубикона" уничтожили многофункциональные аппараты Galka и "Фурия", разведывательные "Гор" и "Лелека", разведывательно-ударные "Домаха", дроны-камикадзе Vector немецкого производства и Darts, разведывательные FlyEye производства Польши, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.