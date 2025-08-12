Автоматы в очереди: какие новинки готовит «Калашников» для фронта

Концерн презентовал линейку оружия, беспилотников и экипировку

Модернизированный автомат Калашникова калибра 7,62 мм, укороченная и сверхукороченная модели АК, легкий ленточный ручной пулемет, барражирующие боеприпасы-камикадзе, первый многофункциональный военный рюкзак и обмундирование нового поколения — концерн «Калашников» на базе парка «Патриот» продемонстрировал свои последние разработки. Какие-то из них уже используются в зоне СВО, какие-то будут отправлены в войска после испытаний. Специальный корреспондент «Известий» одним из первых увидел новинки и оценил их характеристики.

Автоматы-близнецы

Главный представленный образец — АК-15 — модернизированный автомат калибра 7,62. До последнего времени конструкторы концерна всецело отдавали внимание АК-12 с калибром 5,45 (именно он с 2018 года массово поставляется в российскую армию). В 2025 году дошла очередь и до 7,62. Причины — острая заинтересованность заказчиков из других стран, где особенно популярен именно этот калибр плюс заказ от Минобороны РФ. АК-15 видоизменили полностью по лекалам АК-12, не добавляя ничего. Один и тот же прицел, аналогичный предохранитель, внутренняя начинка, эргономика, база для установки дополнительных модулей и так далее. Два автомата-близнеца, только для разных патронов.

Главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев во время представления новых видов стрелкового вооружения Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также были представлены две дополнительные модели линейки — АК-15К укороченный и АК-15-СК малогабаритный.

— Сегодня есть потребность в облегченных и укороченных вариантах, — рассказал «Известиям» главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. — Во-первых, для штурмовых действий в ограниченном пространстве — в блиндаже, помещении, где не играет значения дальность стрельбы, но зато очень важна компактность. Во-вторых, для тех бойцов, у кого автомат не является основным видом оружия, — артиллеристов, летчиков, связистов, операторов БПЛА, водителей, — им не требуется лишний вес и длина ствола. Масса обычного АК-15 без магазина — 3,5 кг, длина 880–940 мм. АК-15К короче его на 130 мм и легче на 150 г. АК-15-СК — дополнительно еще на 70 мм и 150 г. В армию эти образцы начнут поступать во второй половине этого года.

Еще одним интересным решением «Калашникова» стал облегченный ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 калибра 7,62, предназначенный для штурмовиков. Вес его, как у обычного автомата, — всего 3,5 кг. Боезаряд одного короба — 80 и 160 патронов. Оружие находится на стадии доработки, ожидается, что в действующих частях оно появится в 2026 году.

Ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пояснили сотрудники концерна, все модели для нового калибра были разработаны в рекордно короткие сроки — в среднем за три месяца. Специалисты «Калашникова» постоянно находятся на связи с военными в зоне СВО, полученная обратная связь ложится в основу изменений и рационализации.

От «Ската» до «КУБа»

Другое направление, которое развивает «Калашников», — беспилотные аппараты. Среди них, например, система подъема аппаратуры (камер слежения, тепловизоров, защиты от подавления связи) СПА «Квазимачта» — она представляет собой коптер со шнуром, питание происходит от наземного дизель-генератора, управляется с помощью пульта.

СПА «Квазимачта» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Высота подъема — до 140 м, радиус охвата местности — 5 км, — рассказал «Известиям» директор по экспорту беспилотников и барражируемых боеприпасов «Калашникова» Леонид Рокеах. — Коптер способен круглосуточно следить за той или иной зоной, время непрерывной работы — до 500 часов. В военных условиях это может быть важный объект, полигон, охраняемая территория. В гражданских — массовые мероприятия, митинги. Аппарат невосприимчив к глушителям. В России на сегодняшний день это единственный пример подобного БПЛА.

БПЛА «Скат 350-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другой беспилотник — разведчик самолетного типа «Скат 350-М». Изначально он создавался для гражданских нужд — мониторинга полей, лесов, очагов пожаров, поиска пропавших людей. После 2022 года его перепрофилировали под военные задачи. Дальность полета — 240 км, время функционирования аккумуляторов — четыре часа, запуск происходит с помощью катапульты. На фронте он призван мониторить вражеские позиции, передавать местонахождение целей, ретранслировать координаты для боеприпасов. По словам разработчиков, «Скат» — один из лучших тактических разведчиков в стране.

Комплекс с управляемым барражирующим боеприпасом «КУБ-Э» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Образцы управляемых барражируемых снарядов носят название «КУБ». Модель КУБ-Э представляет собой камикадзе, напоминающий небольшой самолет с винтом на хвосте, внутри корпуса уложен осколочно-фугасный боеприпас. Камеры слежения нет, он летит по заданным координатам. В армию на сегодняшний день поставлены уже тысячи таких аппаратов. Преимущества его перед FPV — дальность полета до 25 км, высота — 1 км. А также отсутствие необходимости привлечения высококлассных операторов (которые нужны для управления FPV): рядовой боец с базовой подготовкой может отправить за «ленточку» один за другим целый рой таких дронов. Предназначены они для поражения живой силы и небронированных объектов.

Для более серьезных целей используется уже «КУБ-2» — комплекс с камерой на борту. Высота его полета — не менее 2 км, дальность — более 20 км. Небо давно бороздят не только знакомые нам всем коптеры, но и беспилотники самых разных видов и модификаций.

Новое поколение обмундирования

Отдельная история — обмундирование, которым занимаются компании, также входящие в «Калашников». Как поделился с «Известиями» директор дивизионной экипировки концерна Арсений Коваленко, особого внимания заслуживает комплект ВКПО 3.2, куда входят восемь элементов — летний, ветроводонепроницаемый и утепленный костюмы, флисовая и демисезонная куртки, белье, зимняя шапка и летняя фуражка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Данная экипировка относится к новому поколению, — пояснил он. — Она представляет собой усовершенствованное обмундирование с учетом пожеланий военнослужащих после 2022 года. К инновациям относится зональность — когда используются несколько видов ткани и материалов: дышащий торс и спина, свободные и эластичные суставы. Интегрированная защита — когда есть внутренние вставки на коленях и локтях. Больше того — мы переходим на следующий уровень — постепенное снижение количества элементов экипировки и объединение несколько зон в одну, без потери функциональных качеств. Например, одна и та же куртка, которую можно комфортно носить при температуре от 0 до +50 градусов. Другой вариант такого «совмещения» — армейский рюкзак, в котором мы объединили сразу три рюкзака — на 30, 40 и 60 кг. Всё это направлено на уменьшение места и веса лишнего груза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Бронежилет, предназначенный для общевойсковых армейских группировок, также претерпел преобразования и тоже носит добавочную характеристику «нового поколения». Название его — 6-Б 45, категория защиты 4+ (максимальная 5). Противоосколочная площадь его увеличена. На груди и спине установлены керамические пластины, выдерживающие попадания пули 7,62 и 5,45 с расстояния 10 м. В нем есть система распределения веса — с плеч и спины на таз, как у туристических рюкзаков. И — напашник, защищающий пах, выполненный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Вес — 8 кг. Для специальных подразделения изготавливаются более функциональные жилеты, с категорией защиты 5. Все они уже поставляются в зону СВО.

Сергей Прудников