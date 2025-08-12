Войти
Военное обозрение

Пашинян проинформировал Путина о результатах встречи с Трампом и Алиевым

Источник изображения: topwar.ru

Владимир Путин провел очередной международный телефонный разговор, на этот раз с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В последние дни телефон у российского президента буквально «раскалился» в преддверии встречи с Трампом на Аляске. Владимир Путин сам совершил несколько звонков союзникам России, в том числе Бразилии, Индии и Китаю, информировав их о договоренностях с Белым домом и о будущей встрече с президентом США. Сегодня президент провел телефонный разговор с армянским премьером Пашиняном. Звонок был инициирован Ереваном.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Пашинян подробно информировал Путина о результатах встречи с Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне и достигнутых договоренностях. В ответ российский президент информировал премьера Армении о состоявшейся встрече со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а также выразил готовность России содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

Также были затронуты вопросы двухсторонних отношений России и Армении, в том числе развития торговли в рамках ЕАЭС. Подробности отсутствуют.

Всего за последние дни российский президент провел десять международных телефонных разговоров.

  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
