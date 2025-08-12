Индия рассмотрит вопрос долгосрочной аренды дополнительной АПЛ проекта 971

ЦАМТО, 11 августа. Согласно опубликованной IDRW информации, в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию будет рассмотрен вопрос долгосрочной аренды дополнительной многоцелевой АПЛ проекта 971 "Щука-Б" ("Акула" по классификации НАТО).

По информации издания, данное предложение призвано компенсировать задержку в поставке первоначально арендованной по соглашению 2019 года подводной лодки INS Chakra III, передача которой перенесена на 2028 год из-за различного рода сложностей. Аренда второй платформы типа "Акула" позволит временно восстановить атомный подводный флот после завершения аренды в 2021 году АПЛ Chakra II.

Напомним, что представители Индии и России после многолетних переговоров о стоимости и других деталях продажи 7 марта 2019 года подписали межправительственное соглашение общей стоимостью 3 млрд. долл. (около 210 млрд. рупий), предусматривающее передачу индийскому флоту в долгосрочную аренду второй атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 (INS Chakra III). Соглашение предполагало передачу подлодки в аренду сроком на 10 лет, начиная с 2025 года.

Сообщалось, что недостроенная АПЛ, строительство которой было прекращено в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза, будет достроена на ОАО "ПО "Севмаш" в Северодвинске. Завершение строительства подлодки должно быть в значительной степени профинансировано Индией, причем АПЛ будет адаптирована в соответствии с требованиями ВМС Индии и оснащена специально разработанными средствами связи и обнаружения. В данном процессе также будет участвовать ограниченное число инженеров ВМС Индии и Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).

Участие в проекте позволит Индии получить опыт и технические компетенции для самостоятельного проектирования и строительства 6 АПЛ для ВМС страны в рамках программы стоимостью 600 млрд. рупий (8,56 млрд. долл.), одобренной МО Индии в начале 2015 года.

В соответствии с соглашением, Россия должна была поставить подлодку к 2025 году: через три года после завершения 10-летней аренды INS Chakra II (аренда закончилась в 2021 году).

Подписанное Индией и Россией в 2019 году соглашение об аренде АПЛ стало третьим с 1988 года. Советская подводная лодка K-43 Проекта 670 "Скат" (по классификации НАТО "Чарли-1") эксплуатировалась в Индии по договору аренды в течение трех лет, с января 1988 года по март 1991 года, около года проведя в автономных плаваниях. ВМС Индии планировали аналогичным образом арендовать еще шесть АПЛ, но распад Советского Союза исключил такую возможность.

Переданная в январе 2012 года в лизинг Индии сроком на 10 лет АПЛ проекта 971 К-152 "Нерпа" (INS Chakra II) была достроена на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) при финансовой поддержке Индии. Субмарина вошла в боевой состав ВМС Индии 4 апреля 2012 года. Стоимость данного контракта составила 920 млн. долл.