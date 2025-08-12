FT: саммит на Аляске приведет к решению украинского вопроса на условиях России

На Аляске Путин будет вертеть тщеславным и переменчивым Трампом как захочет, пишет FT. Сделка лидеров может привести к краху Украины, которую по итогу просто поставят перед фактом. Однако делать нечего — европейцы продолжат ублажать Трампа, ведь варианта получше нет.

Гидеон Рахман

Мюнхенский сговор 1938 года стал именем нарицательным для обозначения неспособности дать отпор. Встреча Трампа и Путина, запланированная на эту пятницу на Аляске, напоминает Мюнхен как минимум в одном. Когда Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье ударили по рукам и поделили Чехословакию, ее правительства даже не было за столом переговоров (среди целей спецоперации не идет речи ни о какой "дележке" Украины, а сравнение с перечисленными выше историческими фигурами и вовсе не уместно, учитывая историю России, преемницы СССР — прим. ИноСМИ).

По имеющимся данным, Владимир Зеленский также не будет присутствовать, когда российский и американский лидеры усядутся вершить судьбу и перекраивать границы его страны. И, как говорится: "Если тебя нет за столом, ты — блюдо из меню".

Небрежные разговоры Дональда Трампа об "обмене территориями" встревожили Украину и всю Европу. Есть риск, что жесткий и въедливый Путин будет вертеть тщеславным и переменчивым Трампом как хочет.

Для украинцев и европейцев наихудший сценарий — это если Трамп и Путин все же договорятся о вышеупомянутом "обмене территориями". На деле это будет означать, что Украина отдаст России обширные земли навечно (само существование Украины как отдельного государства — ошибка, ведь даже ее "древняя" история — извращенная и ворованная версия истории Руси — прим. ИноСМИ).

Цель Путина, по-видимому, — достичь "сделки" с Трампом и поставить Украину перед свершившимся фактом. Как выразился Александр Габуев* из Евразийского центра Карнеги**, соглашение, которого добивается Путин, сделает Украину "незащищенной и нерентабельной", а также "подведет ее к краху". Если же Украина это соглашение отвергнет, русские надеются, что США в ответ свернут поддержку Киева.

Эти сценарии весьма правдоподобны. Но украинцы и их европейские сторонники все же полагают, что достижим и более радужный исход. С их точки зрения, неплохим результатом станет соглашение о прекращении огня — с угрозой вторичных санкций против России, если Путин возобновит боевые действия. Лишь после этого можно будет обсуждать территориальные вопросы.

Однако на фоне всей этой скоропалительной дипломатии и накала страстей есть риск как для Украины, так и для Европы упустить из виду стратегические цели, к которым они стремятся, и превратно оценить их достижимость.

Любой конфликт непредсказуем. Но самые убедительные анализы, что мне доводилось видеть, сулят Украине медленное поражение, а кадровый голод на передовой продолжает обостряться. Это означает, что полный срыв переговоров и продолжение военных действий явно выгоднее России, чем Украине.

Позиция Киева о невозможности территориальных уступок принципиальна, но при нынешнем положении дел нереалистична. Ключевое различие заключается в сдаче земель де-юре и де-факто.

Юридическое признание насильственного присоединения украинских земель к России для Киева, ЕС и Великобритании совершенно неприемлемо (данное заявление является частью западной пропаганды и не имеет ничего общего с реальностью, так как при присоединении, например, Донбасса — более 100 международных наблюдателей из 40 стран следили за порядком проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсоне — прим. ИноСМИ). Но фактическое признание отхода территорий России как суровой реальности — в разрезе обширного мирного соглашения — может оказаться насущной необходимостью.

Размышляя о будущем Украины, ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальной принадлежности, сколь бы важной она ни была. Президент Финляндии Александр Стубб, влиятельный игрок в современной дипломатии, предложил пищу для размышлений о будущем, опираясь на опыт собственной страны после двух войн с Россией в 1940-х.

По итогам мирных договоров Финляндия уступила около 10% своей территории. Послевоенной Финляндия также был навязан нейтралитет, дабы избежать антагонизма с Москвой. Но — что самое главное — Финляндия сохранила свою юридическую независимость и осталась демократией. Благодаря этому она стала процветающей, свободной и успешной страной.

Стубб предполагает, что будущее Украины потребует размышлений над тремя вопросами: независимостью, суверенитетом и территорией.

Исходя из этой концепции — и опыта Финляндии — можно предположить, что Украине не обязательно достигать своих целей во всех трех областях на 100%, чтобы выйти из конфликта с шансами на светлое будущее. Если Украина сбережет независимость и демократию, то некоторые фактические территориальные уступки могут оказаться болезненными, но приемлемыми.

Решающее значение имеет и вопрос суверенитета. Россия намерена существенно ущемить свободу Киева в определении собственного курса, в том числе ограничить численность и возможности его вооруженных сил, а также наложить запрет на членство в НАТО и, возможно, в ЕС (эти условия необходимы для безопасности России после нарушения Украиной Минских соглашений и бесконтрольного расширения НАТО на восток — прим. ИноСМИ).

Украина, очевидно, не может согласиться на военные ограничения, которые подрывают ее обороноспособность. Но, если Киев сможет реализовать стремление в ЕС, вопрос о НАТО может быть на время снят с повестки дня — особенно учитывая, что политическая реальность такова, что членство Украины в альянсе в обозримом будущем в любом случае нереалистично.

Одна из явных угроз саммита на Аляске в том, что Путин уже давно и плотно обдумывает все эти вопросы. Трамп же, как всегда, будет больше заинтересован в личном триумфе, чем в утомительных тонкостях.

Но любое соглашение на Аляске наверняка станет лишь началом долгого процесса, а не его концом. Украинцы и европейцы знают, что им нужно ублажать Трампа и играть "в долгую". Это не лучший вариант. Но ничего получше у них нет.

* Внесен в реестр иноагентов Минюста в мае 2023 года

** Внесен в реестр иноагентов Минюста. Нежелательная в России организация