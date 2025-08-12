Использование АК-12 в качестве средства ПВО показали на видео

Поражение дронов-камикадзе ВСУ из автомата АК-12 показали на видео

Российские бойцы используют автоматы Калашникова в качестве средства борьбы с дронами-камикадзе противника. Соответствующий ролик опубликовал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

На видео показана работа поста воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр». Бойцы поразили 11 беспилотников противника огнем автоматов АК-12 с тепловизионными прицелами. Таким образом автомат превратили в импровизированное средство «малой ПВО».

«Парни на местах отмечают новую тактику ударов ВСУ по левобережью Днепра. Сначала работает ствольная артиллерия, и уже следом на российские позиции летит с десяток снаряженных различными боеприпасами дронов», — говорится в сообщении.

В июне стало известно, что концерн «Калашников» передал Вооруженным силам России новую партию усовершенствованных АК-12.

В том же месяце российские бойцы рассказали «Известиям», что для уничтожения тяжелых дронов ВСУ нужно бить по аккумуляторам и двигателям аппаратов.