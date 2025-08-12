Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin поставила заказчику 500-ю наземную РЛС

116
0
0
AN/TPQ-53(V)
Американская радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 11 августа. Американская компания Lockheed Martin объявила о поставке заказчику 500-й наземной радиолокационной станции.

Ею стала РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-53 (Q-53), которая обеспечивает возможность своевременного реагирования на ракетные и артиллерийские обстрелы противника. Станция была произведена на предприятии компании в Сиракьюс (шт.Нью-Йорк).

Lockheed Martin производит РЛС различного назначения более 50 лет. На текущий момент выпущены 500 радиолокационных станций, которые поставлены заказчикам из 30 государств мира. В портфель предложений американской компании, в частности, входят РЛС TPS-77, FPS-117, TPS-79,TPS-59, TPY-4, Q-53, PSTAR, StntinelA4.

AN/TPQ-53 предназначена для обнаружения, классификации, сопровождения и определения местоположения огневых средств противника, включая минометы, артиллерийские системы и ракетные комплексы и РСЗО.

Она представляет собой мобильную твердотельную РЛС с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. В состав РЛС входят антенная система и аппаратный модуль на двух грузовых автомобилях FMTV и два дизельных генератора на буксируемых прицепах. Станция может работать в режиме кругового обзора (360 град.) или секторном (90 град.).

AN/TPQ-53 работает в S-диапазоне (2-4 ГГц) и в секторном режиме позволяет обнаруживать позиции артиллерии на дальностях до 34 км, минометов – до 20 км, ракетных систем – до 60 км.

Lockheed Martin продолжает работы над совершенствованием возможностей РЛС с целью обеспечения раннего предупреждения о новых угрозах, включая БЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО