Lockheed Martin поставила заказчику 500-ю наземную РЛС

ЦАМТО, 11 августа. Американская компания Lockheed Martin объявила о поставке заказчику 500-й наземной радиолокационной станции.

Ею стала РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-53 (Q-53), которая обеспечивает возможность своевременного реагирования на ракетные и артиллерийские обстрелы противника. Станция была произведена на предприятии компании в Сиракьюс (шт.Нью-Йорк).

Lockheed Martin производит РЛС различного назначения более 50 лет. На текущий момент выпущены 500 радиолокационных станций, которые поставлены заказчикам из 30 государств мира. В портфель предложений американской компании, в частности, входят РЛС TPS-77, FPS-117, TPS-79,TPS-59, TPY-4, Q-53, PSTAR, StntinelA4.

AN/TPQ-53 предназначена для обнаружения, классификации, сопровождения и определения местоположения огневых средств противника, включая минометы, артиллерийские системы и ракетные комплексы и РСЗО.

Она представляет собой мобильную твердотельную РЛС с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. В состав РЛС входят антенная система и аппаратный модуль на двух грузовых автомобилях FMTV и два дизельных генератора на буксируемых прицепах. Станция может работать в режиме кругового обзора (360 град.) или секторном (90 град.).

AN/TPQ-53 работает в S-диапазоне (2-4 ГГц) и в секторном режиме позволяет обнаруживать позиции артиллерии на дальностях до 34 км, минометов – до 20 км, ракетных систем – до 60 км.

Lockheed Martin продолжает работы над совершенствованием возможностей РЛС с целью обеспечения раннего предупреждения о новых угрозах, включая БЛА.