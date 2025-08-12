Обновленный лучемет «Посох» в 15 раз быстрее прожег сталь толщиной в сантиметр

Направленный луч обновленной лазерной установки (лучемета), создаваемой в рамках проекта «Посох», поразил сантиметровый лист стали за 0,1 секунды, что в 15 раз быстрее предыдущих испытаний. Об этом 11 августа сообщил генеральный директор компании-разработчика.

«Мы собрали новую более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников», — сказал он «РИА Новости».

По словам гендиректора, в итоге получились хорошие результаты: на дистанции 50 м прожжено крыло дрона за 0,1 секунды или стальной лист толщиной 10 мм, что в 15 раз быстрее предыдущих испытаний. Испытания, по его словам, показали, что разработка улучшений идет в правильном направлении.

«Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 м: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — сказал гендиректор.

Он отметил, что следующим этапом испытания лучемета станет работа на полигоне на большее расстояние.

Генконструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев 10 августа сообщил, что компания рассматривает разработку перспективного штурмового пулемета под винтовочный патрон в качестве одного из направлений в работе. Он уточнил, что одним из направлений разработки нового пулемета данного класса может стать штурмовой вариант единого пулемета, пригодного для применения из неустойчивых положений.