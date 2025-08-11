МИД: отказ России от ограничений по РСМД отрезвил Запад

Рябков считает, что Запад отрезвило заявление РФ о выходе из моратория по РСМД

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков увидел основания полагать, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе.

"У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

На прошлой неделе МИД заявил об исчезновении условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание РСМД наземного базирования. Таким образом, Россия больше не считает себя связанной соответствующими, ранее принятыми самоограничениями.

В соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора в начале 2019 года, в августе того же года соглашение прекратило действие.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия отставляет за собой право при необходимости предпринимать шаги по развертыванию таких ракет. О том, что США не только производят РСМД наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Тогда он отметил, что остается неизвестным, вывезла ли американская сторона оттуда эти боеприпасы.

В конце июля СМИ сообщали, что американские ВВС впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили туда термоядерные авиабомбы B61-12. Ни воздушные силы, ни британские власти официально не комментировали эту информацию.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.