Филиппины планируют закупить в Индии дополнительные комплексы "БраМос"

ЦАМТО, 11 августа. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 5 августа в Нью-Дели провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По итогам переговоров лидеры двух стран официально подтвердили переход двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства и объявили о новых соглашениях в различных областях, включая оборону.

Как сообщает филиппинское новостное агентство PNA, на третий день своего пятидневного государственного визита в Индию президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что Филиппины приобретут у Индии дополнительные сверхзвуковые крылатые ракеты "БраМос" в рамках продолжающейся модернизации Вооруженных сил страны.

Как заявил филиппинский президент индийскому изданию Firstpost, командование эксплуатирующих систему "БраМос" подразделений подтверждает необходимость закупки дополнительных комплексов. Несмотря на то, что боевые пуски ракет не производились, подготовка личного состава в Индии и на Филиппинах, а также практические испытания подтвердили надежность оборудования. Сейчас Филиппины находятся в процессе закупки новых систем.

Президент также в целом высоко оценил быстрорастущую оборонную промышленность Индии, назвав ее технологии "непревзойденными" и подтвердил, что рассматриваются и другие потенциальные приобретения, помимо "БраМос".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин направило компании BrahMos Aerospace Private Ltd уведомление о присуждении контракта на поставку противокорабельных ракетных комплексов береговой обороны на базе ПКР "БраМос".

Официальный контракт на приобретение комплексов МНО Филиппин подписало с российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace 28 января 2022 года. Стоимость продажи составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо). По его условиям, ВМС Филиппин получат три батареи комплексов "БраМос", совместно разработанных Индией и Россией. Пакет поставки также включает обучение личного состава и сопутствующую логистическую поддержку.

Поставки комплексов на Филиппины начались в апреле 2024 года.

Филиппины стали первым зарубежным государством, закупившим комплексы "БраМос". Разработчики рассчитывают, что сделка с Филиппинами позволит открыть дорогу для продаж "БраМос" другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму и Индонезии.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана предприятием BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.