FT: космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от NASA

Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Львиная часть бюджета агентства в размере почти $7,7 млрд не зависит от решений в Вашингтоне

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Европа должна стать менее зависимой от технологий и исследовательских программ Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), если хочет сохранить свой статус в сфере исследования космоса. Об этом заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер газете Financial Times (FT).

Потрясения, вызванные предлагаемым резким сокращением финансирования NASA, стали "тревожным звонком" для ЕС, поскольку подобные решения могут затронуть примерно половину бюджета ЕКА на исследования космоса, констатировал глава европейского агентства. "В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости <…> от NASA", - отметил Ашбахер.

Львиная часть бюджета агентства в размере почти $7,7 млрд не зависит от решений в Вашингтоне, однако почти половина из €600 млн, выделенных на пилотируемые и роботизированные исследования в 2025 году, зависит от текущих планов расходов NASA, проинформировал собеседник издания. Белый дом предложил свернуть несколько проектов, важных для европейских космических устремлений, включая Lunar Gateway - международную космическую окололунную станцию, и урезать финансирование проекта лунной программы Artemis.

NASA всегда будет важным партнером для ЕС, но "модель взаимодействия, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем", добавил Ашбахер. Государства - члены агентства пытаются в этой связи решить проблемы с финансированием, а также расширить международное партнерство в этой сфере, в том числе с Индией, которая собирается в 2040 году отправить своего космонавта на Луну.

В начале мая американская администрация предложила сократить расходы на деятельность NASA в 2026 финансовом году почти на четверть. Правительство хочет, чтобы Конгресс США ассигновал на работу управления в будущем году $18,8 млрд. Между тем в 2025 финансовом году на эти цели выделено $24,8 млрд. Таким образом, речь идет о сокращении бюджета NASA на 24,3%. 

