Затопление строящегося буксира в Петербурге привело к уголовному делу

Следственный отдел на транспорте СК РФ в Петербурге возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время достройки морского буксира "Капитан Ушаков" проекта 23470. Как сообщает Фонтанка, ущерб оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Дело возбуждено по факту ЧП, в результате которого судно оказалось в полузатопленном состоянии. О подозреваемых пока не сообщается.

Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков" Западное МСУТ СК России

"Капитан Ушаков" – пятое судно проекта 23470, предназначенное для ВМФ России. Его спустили на воду на Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) в июне 2022 года. Буксир прибыл в Петербург для достройки – ЯСЗ арендовал мощности "Балтийского завода".

Буксир, на котором работали сотрудники ЯСЗ, начал крениться вечером в пятницу, 8 августа. На следующий день он лег на борт, несмотря на попытки предотвратить затопление.

Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.