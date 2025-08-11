Войти
Flotprom

Затопление строящегося буксира в Петербурге привело к уголовному делу

211
0
0

Следственный отдел на транспорте СК РФ в Петербурге возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время достройки морского буксира "Капитан Ушаков" проекта 23470. Как сообщает Фонтанка, ущерб оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Дело возбуждено по факту ЧП, в результате которого судно оказалось в полузатопленном состоянии. О подозреваемых пока не сообщается.

Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков"

Западное МСУТ СК России


"Капитан Ушаков" – пятое судно проекта 23470, предназначенное для ВМФ России. Его спустили на воду на Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) в июне 2022 года. Буксир прибыл в Петербург для достройки – ЯСЗ арендовал мощности "Балтийского завода".

Буксир, на котором работали сотрудники ЯСЗ, начал крениться вечером в пятницу, 8 августа. На следующий день он лег на борт, несмотря на попытки предотвратить затопление.

Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО