ЦАМТО

ЦАМТО: санкции Трампа не сместят Россию со второго места в мире в сфере ВТС

Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

ЦАМТО, 11 августа. Россия, несмотря на санкции и новые тарифы, по-прежнему занимает уверенное второе место в мире по экспорту вооружений и военной техники, рост продукции ВПК позволяет использовать ее для исполнения экспортных контрактов.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Сегодня экспорт оружия рассматривается, прежде всего, как экспорт безопасности, и для абсолютного большинства государств, намеренных проводить самостоятельную политику, как внутреннюю, так и внешнюю, очевидны преимущества закупок российских вооружений. Сегодня Российская Федерация по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта, хотя статистика экспортных контрактов, как, впрочем, и статистика оборонного производства России, закрыты по вполне понятным соображениям, поскольку идет СВО и глобальное противостояние России и Запада", – заявил И.Коротченко.

По его словам, очевиден и другой вывод. "Рост в разы производства ведущих предприятий российского ВПК позволяет, наряду с обеспечением поставок для российских вооруженных сил, часть мощностей использовать, в том числе, для исполнения контрактов для покупателей российского оружия за рубежом. Ключевую роль в проведении всего цикла работы в данном направлении выполняет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству совместно с "Рособоронэкспортом", – сказал директор ЦАМТО.

Он отметил, что в условиях ведения администрацией 47-го президента США Дональда Трампа различного рода пошлин и других мер экономического давления на страны-покупатели российских углеводородов для стран глобального Юга становится совершенно очевидным необходимость совместного противодействия указанным шагам со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует позиция таких стран, как, например, Китай, Индия, Бразилия и ряд других.

"Россия, невзирая на меры давления как на нее, так и ее партнеров, успешно реализует ряд крупных экспортных контрактов, в частности, поставку пяти полковых систем ЗСР С-400", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что квалификация, уровень подготовки, потенциал ФСВТС сегодня представляет пример с точки зрения государственного подхода к выполнению поручения президента России.

"Мы можем констатировать, что российское оружие прошло обкатку в реальных условиях высокотехнологичной войны, где нам противостоят все без исключения виды западных вооружений, которыми располагает ВСУ, что позволило внести в конструкцию российских образцов вооружений ряд новшеств, дополнений и модернизаций, полученных в условиях реального боевого опыта. В этом плане есть все основании ожидать, что после завершения специальной военной операции, наряду с уже существующими контрактами, Россия получит огромное конкурентное преимущество по сравнению с западными странами в упрочнении и продвижении позиций нашей страны на мировом рынке вооружений", – сказал директор ЦАМТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Трамп Дональд
