Taipei Times: Тайвань планирует дополнительно закупить 28 РСЗО HIMARS

210
0
0
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: Jaap Arriens via Reuters Connect

ЦАМТО, 11 августа. Тайбэй планирует закупить 28 новых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Taipei Times.

"Тайвань планирует закупить еще 28 РСЗО М-142 HIMARS, а также 9 ЗРК NASAMS", – пишет газета со ссылкой на свои источники.

Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) сообщало, что Тайвань приобрел у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году. Таким образом, общее число установок HIMARS на острове может достичь 57.

Источники Taipei Times отмечают, что планируемая закупка дополнительных 28 комплектов HIMARS обойдется примерно в 40 млрд. новых тайваньских долл. (около 1,33 млрд. долл. США), в то время как планируемая закупка еще девяти систем NASAMS и ракет различных типов, как ожидается, обойдется в 110 млрд. новых тайваньских долл. (около 3,68 млрд. долл. США).

На прошедших на Тайване в июле ежегодных военных учениях "Ханьгуан-2025" впервые были представлены поставляемые США РСЗО HIMARS, напоминает агентство.

