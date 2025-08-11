Войти
Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
В пресс-релизе уточняется, что NB8 продолжит оказывать финансовую и военную помощь Киеву и поддержит санкции в отношении Москвы

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) поддержали план президента США об урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом сообщается в заявлении формата, опубликованном 10 августа на сайте правительства Норвегии.

"Мы приветствуем инициативу президента Трампа помочь положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность в Европе", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также уточняется, что NB8 продолжит финансовую и военную поддержку Украины, совместно с поддержкой ограничительных мер в отношении России.

В формат NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков. 

