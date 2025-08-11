Немецкие власти готовятся к активным наступательным действиям Путина: место — Балтийское море (Bild, Германия)

Bild: Россия расширяет свое влияние на Балтике

Россия расширяет влияние в Балтике – на воде и в воздухе, пишет Bild. Российская флотилия регулярно патрулирует Балтийское море, а российские разведывательные самолеты в этом году уже несколько раз приближались к странам НАТО на расстояние всего в несколько десятков километров, отмечается в статье.

Николаус Харбуш (Nikolaus Harbusch), Жанне Плауманн (Jeanne Plaumann), Юлиан Рёпке (Julian Röpcke)

Как Россия ставит под угрозу всех нас своей гибридной войной

Балтийское море/Берлин. Балтийское море стало центром гибридного поля боя России. Германия вооружается не только техникой для отражения атак Путина, но и задействует специальное подразделение GSG-9 (элитное подразделение специального назначения федеральной полиции Германии)!

На протяжении многих лет Владимир Путин расширяет свое влияние в Прибалтике. Его флотилия старых танкеров регулярно перевозит нефть и газ через Балтийское море — в основном из порта Усть-Луга, расположенного примерно в 165 километрах к западу от Санкт-Петербурга.

У Германии в акватории работает система государственного морского мониторинга. Основную роль в ней играет федеральная полиция, но также ситуацию контролируют военно-морской флот и таможня. Главный акцент — защита критически важной морской инфраструктуры и наблюдение за российским теневым и военным флотом.

В распоряжении федеральной полиции есть современные полицейские вертолеты, новые патрульные корабли и подразделения морского спецназа GSG-9. Оборудование и специальные суда (в том числе надувные лодки типа "Зодиак") переброшены в Нойштадт-ин-Хольштайн для сокращения времени реагирования в случае тревоги.

Новейшие корабли федеральной полиции для этой задачи вооружены пушками. Контроль ведётся в пределах немецкой 12-мильной зоны и в исключительной экономической зоне. В 2024 году было сопровождено и отслежено более 100 российских судов, прошедших через Балтийское море.

Все происшествия в Балтийском море тщательно фиксируются силовыми структурами. Некоторые из наиболее значимых инцидентов произошли в период новогодних праздников 2024/2025 годов.

25 декабря 2024 года — нефтяной танкер EAGLE-S (флаг: Острова Кука) повредил подводный кабель Estlink-2 и ещё четыре линии передачи данных.

9 января 2025 года — нефтяной танкер EVENTIN (Панама) полностью потерял работоспособность систем и оказался неуправляем; немецкая таможня арестовала судно.

26 января 2025 года — грузовое судно VEZHEN, прибывшее из России (флаг: Мальта, владелец — Китай), повредило кабель LVRIC. Корабль был ненадолго задержан шведскими властями.

По данным датского расследовательского издания Danwatch, на танкерах "теневого флота" уже некоторое время ходят дополнительные члены экипажа. Поступают все более частые сообщения о кораблях с "некоторым количеством дополнительных моряков, предположительно россиян, одетых в военную форму, стоящих на капитанском мостике и активно фотографирующих, в том числе, мосты".

Гибридная угроза в Балтийском море

Инсайдеры рассказали изданию BILD о пулеметных точках на борту танкеров. Другие утверждают, что видели российских моряков без опознавательных знаков.

По мнению высокопоставленных сотрудников министерств, сложившаяся гибридная угроза требует более тесного взаимодействия разведслужб, Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), ВМФ, водной полиции и федеральной полиции. В центре обсуждения — обнаружение и нейтрализация выявленных беспилотников.

Марк Хенрихманн (ХДС), возглавляющий парламентский комитет по разведке, заявил в интервью BILD: "Для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море мы должны действовать решительнее". По его словам, подозрительные танкеры из российского теневого флота можно было бы "иногда задерживать и допрашивать экипаж".

Помехи сигналам и разведывательные полеты

Помимо повреждения кабелей, Россия постоянно устанавливает помехи навигационным сигналам над Балтийским морем (расследования повреждений кабелей в Балтийском море не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия. – Прим. ИноСМИ). Главная станция установки помех Путина находится в городе Пионерск в Калининградской области. Там расположена гигантская радиолокационная установка, которая с 2023 года массированно нарушает навигацию на Балтике. По данным эстонского расследовательского портала Delfi, проанализированные помехи удалось отследить именно до этого объекта.

Хенрихманн заявил решительно: "Наша энергетическая и коммуникационная инфраструктура не должна просто так становиться мишенью российской разведки и саботажа, пока мы бездействуем".

И в воздухе Россия регулярно бросает вызов Германии и НАТО.

Только в 2025 году немецким истребителям Eurofighter девять раз приходилось подниматься на так называемые "сопроводительные" вылеты из-за того, что российские разведывательные самолеты взлетали из района Калининграда с выключенными транспондерами и приближались в международном воздушном пространстве к странам НАТО на расстояние всего в несколько десятков километров.

Такие полеты не только проверяют скорость реакции западных дежурных звеньев, но и позволяют России собирать данные о потенциальном противнике, а также представляют опасность для гражданской авиации.

В начале июня истребители ВВС Германии перехватили российский разведывательный самолет. Самолет Ил-20М (кодовое название НАТО Coot-A), регистрационный номер RF-95979 — вылетел из Калининграда без сигнала транспондера и без заявленного плана полета, направляясь на запад.