Силы самообороны Японии получили первые истребители F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 11 августа. Силы самообороны Японии получили первые три истребителя F-35B "Лайтнинг-2" в версии с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Выполнив перегоночный перелет, самолеты 7 августа совершили посадку на авиабазе "Нютабару" на острове Кюсю.

Поставка четвертого запланированного к передаче самолета задержана из-за необходимости проведения дополнительного технического обслуживания и проверки на предприятии Lockheed Martin.

Ожидается, что вариант F-35B будет применяться на эсминцах / вертолетоносцах класса "Изумо" Морских сил самообороны Японии: (DDH-183) "Изумо" и (DDH-184) "Кага".

Ранее с борта этих кораблей в воздух уже поднимались американские F-35B. В ближайшее время на борту "Кага" должны состояться совместные полеты F-35B Корпуса морской пехоты США, ВМС Великобритании и Морских сил самообороны Японии.

В общей сложности Министерство обороны Японии заказало 105 истребителей версии F-35A и 42 F-35B. Согласно планам, к концу марта 2026 года в Японию будут поставлены восемь F-35B, включая уже полученные три машины.

Другие страны также расширяют парк самолетов короткого взлета и посадки. Так, Сингапур заказал 12 F-35B и 8 F-35A, поставки которых начнутся в 2026 году. Вооруженные силы Италии планирует эксплуатировать 40 F-35B и 75 F-35A в составе ВМС и ВВС.

ВС Великобритании в настоящее время располагают 41 из 48 заказанных F-35B, один из которых потерпел катастрофу в 2021 году. Планируется закупка до 138 самолетов F-35B для ВМС и ВВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Японии объявило о выборе истребителя варианта F-35B для закупки в августе 2019 года.

В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 63 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой и 42 в варианте F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, а также сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в сумму 23,11 млрд. долл. Ранее, в 2012 году, была одобрена поставка в Японию 42 самолетов версии F-35A.

Согласно данным бюджета Японии, с 2020 по 2024 гг. Министерство обороны выделило в общей сложности 427,9 млрд. иен (2,7 млрд. долл.) на приобретение истребителей F-35B. Эта сумма покрывает поставку 27 самолетов и другие сопутствующие расходы. По данным Janes Defense Budgets, в проекте бюджета Министерства обороны Японии на 2025 год на программу закупок F-35B было выделено 66,5 млрд. иен.