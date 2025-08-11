Войти
Глава "Калашникова" оценил оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский"

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © АНО "НПЦ "Ушкуйник"

Успех этой модели стал возможен благодаря слаженной работе в НПЦ "Ушкуйник", отметил Алан Лушников

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 11 августа. / ТАСС/. Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) является состоявшимся продуктом. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников.

Концерн объявил о подписании стратегического соглашения с научно-производственным центром (НПЦ) "Ушкуйник" (разработчик дрона) в рамках ПМЭФ.

"Оптоволоконные дроны, если говорить про КВН, это состоявшийся продукт. Там очень сильная команда, они еще до нашего прихода это все организовали, поставили на серию. Мы с ними дружим, у нас с ними были коллаборации и кое-какие совместные проекты, но КВН это уже реализованный, состоявшийся проект", - отметил Лушников.

По его словам, успех дрона является результатом слаженной работы в НПЦ "Ушкуйник", который производит КВН. "Ушкуйник <…> это же не только КВН. Это центр, который собрал вокруг себя достаточно большое количество разработчиков, самых разных. Это и наука, и гражданская наука, и гаражники, и энтузиасты. Это очень хорошее сообщество", - подчеркнул Лушников.

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Оптоволоконные ударные FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" с августа прошлого года по июнь этого года нанесли ВСУ ущерб на сумму около 166 млрд рублей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
