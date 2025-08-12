Секретно отправленная ВСУ очень редкая Fennek SWP сожжена "Ланцетом"

Источник изображения: Фото: военное ведомство Нидерландов

Российским бойцам удалось уничтожить одну из редчайших модификаций разведывательной бронемашины Fennek германо-нидерландской разработки. Речь идет о версии ПВО - SWP (Stinger Weapon Platform). По некоторым данным, их было выпущено всего 18 штук, и, судя по всему, часть передана ВСУ. При этом сам факт отправки в горячую точку такой техники был засекречен.

Как сообщает телеграм-канал "Народная милиция ДНР", воины-разведчики 439-й реактивной артбригады, входящей в 8-ую гвардейскую общевойсковую армию, смогли обнаружить ЗРК в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.

Видео: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Затем к работе подключились дроноводы группы "Беркута" 238-й гвардейской артиллерийской бригады. Они задействовали барражирующий боеприпас Х-51 "Ланцет", который сжег вражескую боевую машину.

Ее базовый вариант имеет массу 9700 кг. Мощность двигателя составляет 240 л.с. Максимальная скорость - 110 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км. Комплекс имеет различное разведывательное оборудование, в том числе беспилотник.

Эта же разновидность вооружена зенитными ракетами FIM-92 Stinger и потому потяжелела до 14000 кг. Для обнаружения целей и наведения на них имеется тепловизор,телекамера и лазерный дальномер. Экипаж - 3 человека.

Роман Катков