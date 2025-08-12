Войти
Вестник Мордовии

Секретно отправленная ВСУ очень редкая Fennek SWP сожжена "Ланцетом"

90
0
0

Источник изображения: Фото: военное ведомство Нидерландов

Российским бойцам удалось уничтожить одну из редчайших модификаций разведывательной бронемашины Fennek германо-нидерландской разработки. Речь идет о версии ПВО - SWP (Stinger Weapon Platform). По некоторым данным, их было выпущено всего 18 штук, и, судя по всему, часть передана ВСУ. При этом сам факт отправки в горячую точку такой техники был засекречен.

Как сообщает телеграм-канал "Народная милиция ДНР", воины-разведчики 439-й реактивной артбригады, входящей в 8-ую гвардейскую общевойсковую армию, смогли обнаружить ЗРК в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.


Видео: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"


Затем к работе подключились дроноводы группы "Беркута" 238-й гвардейской артиллерийской бригады. Они задействовали барражирующий боеприпас Х-51 "Ланцет", который сжег вражескую боевую машину.

Ее базовый вариант имеет массу 9700 кг. Мощность двигателя составляет 240 л.с. Максимальная скорость - 110 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км. Комплекс имеет различное разведывательное оборудование, в том числе беспилотник.

Эта же разновидность вооружена зенитными ракетами FIM-92 Stinger и потому потяжелела до 14000 кг. Для обнаружения целей и наведения на них имеется тепловизор,телекамера и лазерный дальномер. Экипаж - 3 человека.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Продукция
Stinger
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО