"Калашников" поставляет на СВО дрон, способный находиться в воздухе 20 дней

228
0
0
Система подъема аппаратуры "Квазимачта"
Источник изображения: Василий Кучушев/ ТАСС

Питание и информация передаются через провод

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставляет в зону СВО модернизированный дрон "Квазимачта", способный находиться в воздухе 20 дней. Об этом ТАСС сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна "Калашников" Леонид Рокеах.

"До 500 часов [может висеть в воздухе]. Может работать, да. Как правило, не нужно этого, чтобы безостановочно [работал]. Как правило, 24 часа работает. То есть он провисел, его опустили, проверили, что все в порядке, дизель-генератор заменили или еще что-то", - сказал он, уточнив, что модернизированный дрон применяется в зоне СВО.

Он добавил, что дрон всегда активный. Питание и информация передаются через провод. В его задачи входит охрана периметра или объекта. Также может применяться в гражданских целях, к примеру, использоваться во время массовых мероприятий для мониторинга.

Система подъема аппаратуры "Квазимачта" предназначена для длительной работы радиоэлектронной аппаратуры (полезной нагрузки) на высокоподнятой летно-подъемной платформе, представляющей из себя беспилотный летательный аппарат коптерного типа. "Квазимачта" обеспечивает ведение видеонаблюдения круглосуточно в оптическом и инфракрасном диапазонах с возможностью передачи информации на наземные терминалы в режиме реального временим. В случае нарушения подачи электропитания от наземного источника БПЛА осуществляет безопасную посадку. 

  В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
