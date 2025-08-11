Tesla на прицеле: ВВС США покупают Cybertruck для тренировки ракетных ударов (Bild, Германия)

У производителя автомобилей Tesla появился необычный заказчик, пишет Bild. ВВС США закупают футуристичный Cybertruck для испытания ракет. Авторы статьи отмечают, что военные в документах так и пишут: "противники могут использовать Tesla Cybertruck".

Вашингтон. Спрос на Cybertruck от Tesla оставляет желать лучшего, но теперь появился крупный покупатель: военные США планируют купить два автомобиля — правда, только чтобы целенаправленно их уничтожить!

Как следует из контрактов ВВС США, футуристичные электромобили будут приобретены для испытаний ракет и военных тренировок. Об этом сообщает американский профильный портал военной и оружейной технике "The War Zone" (TWZ).

Крупнейший испытательный полигон США

Два Cybertruck входят в программу закупок Центра испытаний ВВС (Air Force Test Centers, AFTC). В общей сложности 33 различных транспортных средства будут доставлены на ракетный полигон White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико — среди них лимузины, пикапы и внедорожники других марок. WSMR — крупнейший военный полигон США, играющий ключевую роль в испытаниях современной военной техники, особенно ракет, управляемого оружия и других ударных систем высокой точности.

Причина сделки: потенциальные противники США могут использовать Cybertruck. В документах говорится буквально: "Вероятно, что в зоне боевых действий противники будут использовать Tesla Cybertruck. Это объясняется тем, что эти машины при сильных ударах не получают ожидаемых повреждений". Поэтому тесты с реальными машинами должны максимально приближать сценарии к реальности — в том числе для различных видов высокоточного оружия.

Маркетинговый анализ показал, что ни один другой автомобиль на рынке не обладает такими свойствами, как Cybertruck: его угловатый каркас из нержавеющей стали, 48-вольтовая электрическая схема и особая ударопрочность делают его уникальным. При этом приобретаемые Cybertruck не обязательно должны быть пригодны для езды, но должны иметь способность к буксировке.

Cybertruck в конфликте на Украине?

Военное применение стального монстра Tesla продемонстрировал Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики оснастил Cybertruck пулемётом и утверждал, что использует его в конфликте на Украине.

Хотя (по крайней мере два) Cybertruck востребованы как ракетные мишени, в гражданском секторе дела у Tesla идут плохо: продажи Cybertruck резко упали. Во втором квартале 2025 года компания продала всего около 4,3 тысячи машин, что на 50% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом, это далеко от первоначальной цели Илона Маска — продавать до 250 тысяч автомобилей в год.