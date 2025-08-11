Войти
РИА Новости

Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"

213
0
0
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пинчук

Обновленный лучемет "Посох" прожег сталь толщиной в сантиметр в 15 раз быстрее

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

"Мы собрали новую более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников", — рассказал собеседник.

В итоге, как отметил глава компании, на дистанции в 50 метров удалось прожечь крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной 10 миллиметров, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний".

По его словам, испытания показали, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении.

"Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — сказал гендиректор.

Он сообщил, что следующим этапом будут испытания лучемета "Посох" на полигоне на большее расстояние.

Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного "лучемета" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения – украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров, отмечал он.

Проведенные позже испытания показали, что лазерная установка с помощью направленного луча поразила двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды. Демонстрация в присутствии журналистов проводилась на дистанции 500 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО