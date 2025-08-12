Су-35 обеспечивают прикрытие для ударов по позициям ВСУ (Military Watch Magazine, США)

Су-35 играет ведущую роль в воздушных боях в российско-украинском конфликте, пишет MWM. ВКС России задействуют эти истребители для прикрытия бомбардировщиков и штурмовиков при ударах по объектам и технике ВСУ. В мае стало известно о начале работ по расширению производства этой машины.

ВКС России задействовали истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35 для прикрытия бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении серии авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. Министерство обороны России сообщило об этих боях: "Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск "Южная" в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ".

В сообщении также отмечается, что российские тактические истребители могут совершать вылеты в любое время суток и в любых погодных условиях с применением различных авиационных средств поражения. Су-35 использовался для выполнения целого ряда задач в российско-украинском конфликте, включая подавление и уничтожение ПВО, воздушные бои и сопровождение истребителей.

Кроме того, Су-35 играет ведущую роль в воздушных боях в российско-украинском конфликте, вспыхнувшем в феврале 2022 года. Один из самых заметных успехов этого класса самолетов пришелся на первые дни конфликта 5 марта 2022 года, когда были сбиты четыре истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Житомира. Впоследствии "послужной список" российского истребителя пополнился другими Су-27, а также МиГ-29, штурмовиками Су-24М, истребителями-бомбардировщиками Су-25, вертолетами Ми-8 и обширным спектром беспилотников.

В мае стало известно о начале работ по расширению производства Су-35 на Комсомольском авиационном заводе на Дальнем Востоке. Считается, что на это решение повлияли как ожидание крупных иностранных заказов, так и планы по расширению собственного истребительного парка за счет новых закупок.

Украинские источники и международные аналитики неоднократно подчеркивали, что Су-35 обеспечивает ВКС России явное превосходство над истребителями Mirage 2000, F-16 и Су-27, стоящими на вооружении ВВС Украины. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат в марте сетовал: "Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать один на один в воздушном бою. Нам нужен комплексный подход, поскольку Су-35 — относительно новый самолет... Это включает в себя наземную противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и, в идеале, бортовую радиолокационную станцию. Также важны бортовые радары для наших самолётов и ракеты класса "воздух-воздух"".

В последнюю неделю июля было подтверждено, что Су-35 был оснащен новым классом ракет класса "воздух-воздух" Р-77М. Это коренным образом изменило его боевой потенциал и устранило один из главных недостатков по сравнению с китайскими и американскими конкурентами.

Однако, считается, что Су-35 все же значительно уступает новейшим китайским и американским истребителям, таким как F-35A, J-16 и J-20, что отражает общий упадок российского технологического сектора и промышленной базы после распада СССР. Масштабы закупок также оказались значительно скромнее: было закуплено всего около 120 Су-35 по сравнению с более чем 350 J-16, J-20 и F-35A для ВВС Китая и США. Однако расширение масштабов производства может сократить разрыв в закупках. Ожидается, что расширенное производство будет обслуживать в том числе экспортные заказы: Алжир получил самолеты в первом квартале года, а Иран, как было подтверждено в январе, уже разместил заказ. Сообщается также, что интерес к закупкам также проявила КНДР.