Второй истребитель F-35B с авианосца Prince of Wales совершил аварийную посадку

Источник изображения: topwar.ru

В рамках своего «турне» по АТР ударная группа CSG-25 британского флота во главе с авианосцем HMS Prince of Wales находится у берегов Японии, где проводит серию военно-морских учений. В частности, истребители F-35B приземлялись на японский корабль JS Kaga, который официально позиционируется как «вертолётоносец».

Напоминаем, что Япония модернизировала два своих вертолётоносца JS Izumo и JS Kaga (с полным водоизмещением 26 тыс. т), чтобы они имели возможность принять на оба борта в общей сложности до 42 истребителей F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой, закупленных у концерна Lockheed Martin. Первые три из них только были переданы Токио, что открыло путь к возрождению японского флота палубных самолётов, расформированного по итогам поражения во Второй мировой войне.

В ходе указанных учений произошёл новый инцидент с участием авиакрыла, приданного Prince of Wales. 10 августа один из 18 F-35B, приданных кораблю, был вынужден приземлиться в аэропорту Кагосима.

Лётчику удалось связаться с диспетчерской службой, сообщив о возможной механической неисправности и намерении совершить аварийную посадку

- пояснили представители аэропорта телеканалу NHK.

Минобороны Японии подтвердило эту информацию. Он приземлился в Кагосиме без видимых повреждений.

Ранее, в июне, в ходе похода британской АУГ в АТР аналогичный самолёт, бортовой номер 034, был перенаправлен в индийский аэропорт Тируванантапурам, где простоял более месяца, пока направленные туда техники не привели его в лётное состояние. 22 июля он наконец смог снова подняться в воздух и вернуться на борт Prince of Wales в Австралии.

Однако F-35B с бортовым номером 016 вряд ли надолго задержится в Кагосиме, учитывая, что неподалёку находится авиабаза Ивакуни, где дислоцированы истребители F-35B Корпуса морской пехоты США. Здесь имеется оборудование, запчасти и специалисты, необходимые для проведения скорейшего ремонта.