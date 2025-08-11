Войти
Военное обозрение

Второй истребитель F-35B с авианосца Prince of Wales совершил аварийную посадку

191
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рамках своего «турне» по АТР ударная группа CSG-25 британского флота во главе с авианосцем HMS Prince of Wales находится у берегов Японии, где проводит серию военно-морских учений. В частности, истребители F-35B приземлялись на японский корабль JS Kaga, который официально позиционируется как «вертолётоносец».

Напоминаем, что Япония модернизировала два своих вертолётоносца JS Izumo и JS Kaga (с полным водоизмещением 26 тыс. т), чтобы они имели возможность принять на оба борта в общей сложности до 42 истребителей F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой, закупленных у концерна Lockheed Martin. Первые три из них только были переданы Токио, что открыло путь к возрождению японского флота палубных самолётов, расформированного по итогам поражения во Второй мировой войне.

В ходе указанных учений произошёл новый инцидент с участием авиакрыла, приданного Prince of Wales. 10 августа один из 18 F-35B, приданных кораблю, был вынужден приземлиться в аэропорту Кагосима.

Лётчику удалось связаться с диспетчерской службой, сообщив о возможной механической неисправности и намерении совершить аварийную посадку

- пояснили представители аэропорта телеканалу NHK.

Минобороны Японии подтвердило эту информацию. Он приземлился в Кагосиме без видимых повреждений.

Ранее, в июне, в ходе похода британской АУГ в АТР аналогичный самолёт, бортовой номер 034, был перенаправлен в индийский аэропорт Тируванантапурам, где простоял более месяца, пока направленные туда техники не привели его в лётное состояние. 22 июля он наконец смог снова подняться в воздух и вернуться на борт Prince of Wales в Австралии.

Однако F-35B с бортовым номером 016 вряд ли надолго задержится в Кагосиме, учитывая, что неподалёку находится авиабаза Ивакуни, где дислоцированы истребители F-35B Корпуса морской пехоты США. Здесь имеется оборудование, запчасти и специалисты, необходимые для проведения скорейшего ремонта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Япония
Продукция
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО