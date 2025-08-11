Бум на вооружение держит доходы компании Rheinmetall на рекордно высоком уровне (WirtschaftsWoche Heute, Германия)

WirtschaftsWoche Heute: выручка оружейного концерна Rheinmetall бьет рекорды

Украинский конфликт стал золотой жилой для западной оборонной промышленности, пишет WirtschaftsWoche Heute. Перевооружение НАТО сделало отрасль востребованной как никогда. Концерн Rheinmetall в одиночку не справляется с ростом заказов.

Компания Rheinmetall продолжает извлекать выгоду из международного роста расходов на вооружение, фиксируя высокую прибыль. Единственным слабым звеном остаётся бизнес, связанный с автомобильной промышленностью.

Как сообщил в четверг дюссельдорфский концерн, выручка и прибыль в первом полугодии выросли. При этом отрасль гражданских поставок концерна для автопрома испытывает сложности. Генеральный директор Армин Паппергер пообещал до конца года прояснить ситуацию с возможной продажей этого направления. Прогноз на весь год остается без изменений.

"Rheinmetall успешно движется к статусу глобального чемпиона в области производства вооружения, — отметил Паппергер. — Наши портфели заказов полны и будут пополняться дальше". Выручка за полугодие выросла на 24% — до 4,7 миллиарда евро, при этом рекордный оборот в 1,3 миллиарда евро продемонстрировал сегмент производства боеприпасов.

Цена акций Rheinmetall снижается

В ближайшее время Rheinmetall планирует открыть в Нижней Саксонии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. Операционная прибыль концерна выросла на 18% — до 475 миллионов евро.

Резкое падение курса акций до 6% вызвало некоторый ажиотаж, однако аналитики сохраняют спокойствие. Специалисты частного банка Berenberg отмечают: "Акции компании могут временно оказаться под давлением после публикации отчёта, однако долгосрочные перспективы остаются сильными, поскольку в будущем ожидается значительный рост заказов в оборонном секторе".

Из-за проблем с производством для гражданской отрасли промышленности и затрат на запуск производства на площадке в Веце операционная прибыль концерна в сравнении с прошлым годом слегка снизилась до 10,0%. Объём заказов в портфеле достиг рекордных 63 миллиардов евро. Во втором полугодии Rheinmetall ожидает получение многомиллиардных контрактов от бундесвера.

После выборов в бундестаг в феврале и формирования нового правительства "получение заказов в Германии начнётся с заметным опозданием — только во втором полугодии. В четвёртом квартале ожидается „значительный приток заказов“", — говорится в презентации.

Российская СВО на Украине стала поворотным моментом для западной оборонной промышленности. Отрасль востребована как никогда для усиления европейских вооружённых сил. Дополнительный импульс индустрии дают повышенные расходы на оборону стран НАТО. Rheinmetall рассчитывает на альянсы с другими производителями вооружений, чтобы справиться с ростом заказов.

Вместе с итальянской компанией Leonardo дюссельдорфский концерн создаёт совместное предприятие по производству танков. Кроме того, ведутся закрытые переговоры с Leonardo о приобретении бизнеса по производству военных грузовиков Iveco. Недавно Leonardo объявила о покупке военного подразделения Iveco. Rheinmetall также сотрудничает с американским гигантом Lockheed Martin и вместе с ним производит в Веце детали для самолётов.

Единственным проблемным направлением в империи Rheinmetall остаётся гражданский сегмент Power Systems, поставляющий компоненты для автопрома. Здесь операционная прибыль за год упала на 58% — до 24 миллионов евро. Паппергер выставил это подразделение на продажу, переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Решение ожидается до конца года.