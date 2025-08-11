Вэнс: Трамп хочет покончить с финансированием конфликта на Украине

Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги, указал вице-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американцы не хотят тратить свои средства на Украину, президент США Дональд Трамп стремится покончить с финансированием этого конфликта. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <...> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт", - убежден он.

Трамп неоднократно критиковал европейские страны за то, что они тратят не помощь Украине меньше, чем Вашингтон. 14 июля он объявил, что США будут продавать современное оружие государствам - членам НАТО для поставок Киеву. Координация действий по реализации проекта возлагается на Североатлантический альянс.