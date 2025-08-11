Чего ждать от саммита, и сможет ли Трамп перехитрить Путина? (The Times, Великобритания)

The Times: Украина не должна принимать любые мирные условия России и США

Зеленский не должен соглашаться на условия Трампа и Путина, пишет The Times. Киеву следует получить от Запада гарантии безопасности, а от России — кратковременную передышку в боях. Мир на Украине едва ли достижим, убеждает читателей британский пропагандист.

Марк Галеотти

Пока два президента готовятся к пятничной встрече, чтобы обсудить конфликт на Украине, мы рассматриваем возможные исходы.

Достижим ли наконец мир на Украине? После огромного кровопролития и долгой вереницы обид и разочарований сохранять оптимизм сложно, и, как и всегда с президентом Трампом, давать прогнозы — дело неблагодарное.

Очевидно, что даже если заключить соглашение всё же удастся, оно станет лишь началом, а не концом долгосрочного мирного процесса.

Каков план, и есть ли он вообще?

Первая с 2021 года встреча президентов России и США состоится в пятницу на Аляске. Быть может, Путин предпочел бы встречать Трампа на российской земле, но Аляска как место встречи — весьма скромная уступка американскому коллеге.

Что будет обсуждаться?

На прошлой неделе главный переговорщик Трампа, магнат из сферы недвижимости Стив Уиткофф, побывал с визитом в Москве. Многоопытный дипломат, а ныне главный советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков прокомментировал его с характерной для себя сдержанностью.

Однако он заявил, что американцы сделали “вполне приемлемое” предложение. Таким образом, подразумевается, что есть некий мирный план. Каков же он?

По данным польского издания Onet, в него вошло прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России и снятие большинства санкций США — возможно, в связке с привилегированным доступом американских компаний к российским энергоресурсам. Это совпадает с магистральной линией вашингтонского миротворчества.

Подразумевается прекращение кровопролития, а это личный приоритет самого Трампа. Однако никакого формального мирного договора оно за собой не повлечет, и территории, отнятые Москвой у Украины, не будут признаны российскими по праву. Вопрос о праве собственности может быть отложен на 49 или 99 лет.

Российской экономике это принесет столь желанное облегчение. США же могут получить особый доступ к природным ресурсам страны, которого Трамп так жаждет, если судить по заключенному соглашению о недрах с Украиной.

С тех пор множество “сливов” и неофициальных брифингов намекали на то, что от Киева следует ожидать отвода войск и дальнейшей сдачи земли. Трамп упомянул “некоторый обмен территориями”, и подразумевается, что Киев откажется от пока еще подконтрольных ему частей ДНР и ЛНР на востоке страны в обмен на прекращение огня и перспективы всеобъемлющего соглашения в будущем.

Согласится ли Путин?

Если эти предположения верны, то такие условия — просто подарок Путину. Даже если они не совсем точны, нет никаких сомнений, что любое соглашение будет воспето путинскими СМИ как триумфальная победа: не только над Киевом, но и над сомкнутыми рядами враждебного альянса НАТО, который якобы выступает кукловодом, а Украина — лишь марионеткой. Кроме того, это станет облегчением для кремлевских технократов и управленцев, которые всё чаще бьют тревогу, предупреждая Путина о грядущих экономических трудностях.

Важнейшие нефтегазовые доходы государственного бюджета сократились с января по июль на 18,5%, а в пятницу Министерство финансов признало, что дефицит за тот же период достиг отметки в 4,88 триллиона рублей (45,3 миллиарда фунтов стерлингов). Это превышает запланированные на весь 2025 год 3,8 триллиона рублей.

Между тем аналитический Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредил, что пока что рецессии еще можно избежать, но вполне вероятно, что к октябрю тревожные сигналы станут четче. Однако доселе Путин не выказывал готовности к компромиссу. Он требует от Украины отдать Москве не покоренные оружием части присоединившихся к России регионов, формально отказаться от будущего членства в НАТО и ограничить численность своей армии.

К тому же складывается ощущение, что он до сих пор убежден в своей победе. За последний месяц российские войска освободили ещё 585 квадратных километров. Это не только больше, чем в предыдущем месяце: тактика окружения городов вместо лобовой атаки приносит плоды.

Похоже, что ВСУ уже покидают спорный Часов Яр (об освобождении Часова Яра Минобороны отчиталось 31 июля. — Прим. ИноСМИ), и рассматривается отвод войск из стратегически важного узла Красноармейска (Покровска). Россия заплатила за эти победы огромную цену: Центр стратегических и международных исследований в июле подсчитал, что с начала конфликта погибло до 250 000 российских военнослужащих (информация не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ). Но, по признанию главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, Москва по-прежнему ежемесячно набирает на 9 000 человек больше, чем теряет, тогда как Киев еле пополняет ряды, несмотря на снижение призывного возраста в прошлом году до 25 лет. В конце концов, Путину не обязательно воевать вечно: ему просто достаточно продержаться дольше, чем украинцам.

Смирится ли Украина?

Трамп не вправе раздавать украинскую территорию направо и налево. Его предложение провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского Путину не понравилось, но российский лидер проявил чудеса дипломатичности.

Раньше он просто отказывал Зеленскому в легитимности, поскольку его официальный срок полномочий формально истек, — презрев тот факт, что доколе в стране действует военное положение, проводить выборы незаконно. На сей же раз Путин увильнул от прямого ответа, заявив, что встреча с Зеленским “возможна”. “Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко”, — добавил он.

Трамп заблуждается, если полагает, что Украина и Европа согласятся со всем, с чем бы они с Путиным ни договорились. Перед Европой встанет выбор: либо осудить сделку Трампа и тем самым упрочить его давнее убеждение, что Европейский союз создавался с тем, чтобы “нагнуть США”, либо покорно принять его условия и собственноручно подорвать свой образ авторитетной, независимой геополитической силы.

Для Украины отказ от 20% своей территории и 7% населения, оказавшегося под контролем России, будет мучительным, не говоря уже о том, чтобы уступить оставшиеся островки сопротивления на востоке. Зеленский уже предупредил, что украинцы “не отдадут землю противнику”, а конституция юридически запрещает передачу территорий. Слухи об обмене в формате “земля за мир” этот момент обходят, сосредоточившись лишь на практическом контроле вместо формального перечерчивания границ, однако сложно себе представить, чтобы Зеленский на это согласился и после этого выжил как политик.

Чтобы Киев хотя бы задумался о столь заведомо несправедливом соглашении (которое к тому же даже не рассматривает его требования о репарациях), Зеленскому предстоит убедиться, что Запад не оставит Украину разгромленной и беззащитной. Однако общественные настроения начали меняться. Недавний опрос Института Гэллапа выявил зреющую среди украинцев усталость: 69% респондентов теперь выступают за скорейшее заключение мира и лишь 24% — за продолжение боевых действий до победного конца.

Один опытный украинский дипломат признал: “Некоторые украинцы опасаются, что отказ от любого предложенного Трампом соглашения обернется для нас риском, что США снова от нас отвернутся. Зато другие делают из этого предлог, чтобы согласиться на постыдную сделку, потому что устали от боевых действий”.

Тем не менее, первой реакцией на Украине стали гнев и возмущение, а не радость.

Чем скрепить соглашение

Перспективы выполнения соглашения будут зависеть от механизмов, принятых для его реализации и дальнейшей поддержки Украины. <…>

Прекращение огня потребует отправки на Украину наблюдателей. Затем предстоит предусмотреть карательные меры за любое нарушение режима прекращения огня, включая мгновенное восстановление санкций в полном объеме. Источники в Европейской комиссии также предполагают, что 183 миллиарда евро, замороженные в финансовой системе Euroclear, могут выступить в качестве “гарантии добросовестности” и будут незамедлительно переданы Украине, если Москва нарушит свою клятву.

Кроме того, Киев захочет, чтобы международные наблюдатели на местах пресекали любые нарушения режима прекращения огня. Едва ли ответом станет “коалиция желающих”, о которой сэр Кир Стармер и президент Франции Макрон объявили в марте. Хотя уже 31 страна заявила о поддержке этого миротворческого контингента, который также будет помогать Киеву комплектовать сухопутные войска и защищать воздушное пространство Украины и жизненно важные судоходные пути в Черном море.

Однако Путин на участие европейских войск в этой роли не согласится, а США вряд ли окажут необходимую для такого развертывания “поддержку” — ведь это будет означать готовность начать войну в случае, если Россия нападет на этот контингент. Возможно, вместо этого придется делегировать эту роль силам ООН или силам, привлеченным из условно нейтральных стран вроде Индии и Бразилии (которые, кстати, особенно пострадали от недавних пошлин Трампа).

В таком случае решающее значение будут иметь скорейшие инвестиции не только в восстановление истощенных вооруженных сил Украины, но и в развитие ее оборонной промышленности, чтобы страна смогла защититься от будущего нападения России. Членство в НАТО или Европейском союзе дало бы гарантии взаимной поддержки, но они пока что далеки от реальности, и в Киеве назрели понятные сомнения в том, что двусторонние обещания сдержат Путина.

“Учитывая, что отправлять своих солдат на Украину на верную смерть никто не хочет, — сказал мне один высокопоставленный представитель Министерства обороны, — главное внушить Путину, что, если он снова введет войска, украинцы не просто разобьют ему нос, а сделают что похуже”.

А для этого потребуются не только беспилотники и системы ПВО, при всех их важности, но и дальнобойные ракеты отечественного производства, чтобы поражать российские города и объекты инфраструктуры, не спрашивая ничьего одобрения.

“Мир для нашего поколения”?*

Ставки против мира остаются высоки. Складывается ощущение, что Путин не ощущает никакого принуждения, пусть даже Трамп всё сильнее раздражается. Тем временем ястребы из окружения Трампа, особенно госсекретарь Марко Рубио, считают, что Уиткофф зашел ради соглашения слишком далеко, и стараются свести на нет уступки Путину.

И наконец, о чем бы два президента ни договорились, мирное соглашение должно быть одобрено Киевом. Поэтому возможно, дело ограничится гораздо более скромными мерами: например, взаимным временным мораторием на дальние авиаудары. Это может удовлетворить Трампа, а Россия получит передышку от высокоэффективных украинских атак по инфраструктуре.

В конце концов, для Путина станет победой уже сама встреча с президентом США, особенно если она в очередной раз отсрочит более решительные действия Вашингтона. Если же он убедит Трампа, что именно Украина, а не Россия, мешает столь желанному политическому триумфу, то у него есть шанс окатить назад недавний разворот США в сторону Киева.

Однако, несмотря на все неизбежные опасения вокруг поспешного саммита и потенциального “договорняка” в обход Украины, дипломатию никто не отменял. Западные страны рассматривают диалог с Россией как награду за хорошее поведение, а не как насущную необходимость в опасные времена. Сейчас открытых каналов связи еще меньше, чем в худшие дни холодной войны.

Даже временное прекращение огня дало бы и осажденным украинцам некоторую передышку, тогда как готовность Путина выполнять условия соглашения требует серьезной проверки, пусть даже сугубо для того, чтобы опровергнуть его же пропаганду.

Мира для нашего поколения грядущий саммит, может, и не принесет. Но он станет шагом вперед, если проложит путь к условиям, подкрепленным долгосрочными обязательствами по защите Украины от дальнейшей российской агрессии, на которые подпишется Киев.

* “Мир для нашего поколения” — ставшая крылатой фраза из речи премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации.