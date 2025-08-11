Новейшие пулеметы "Калашникова" РПЛ-20 не создавались как замена ПК

Как отметил генконструктор концерна Сергей Уржумцев, основное достоинство РПЛ - это компактность, малый вес и большой носимый боекомплект

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Новейший пулемет РПЛ-20, поставленный в войска, не является заменой единому пулемету Калашникова (ПК), а имеет свою нишу в боевом применении, сообщил генконструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Основное достоинство РПЛ - это компактность, малый вес и большой носимый боекомплект (по сравнению с ПК, т. к. патрон 5,45х39 мм весит около 10 грамм против примерно 22 грамм патрона 7,62х54 мм - прим. ТАСС), когда нет необходимости стрелять на очень большие дистанции. Применение малоимпульсного патрона позволяет хорошо оперировать оружием при стрельбе из неустойчивых положений (из-за меньшей отдачи - прим. ТАСС) - при траншейном бое или в замкнутых пространствах. Востребованность есть. Пулемет РПЛ - это не замена пулемету ПК, он никогда не заменит ПК, так же как пулемет ПК не заменит крупнокалиберные пулеметы", - сказал Уржумцев.

Ранее министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили на совещании по вопросам материально-технического оснащения группировки "Днепр" на ее командном пункте о ходе апрбации новых видов вооружения, разработанных концерном, в том числе РПЛ-20.

9 июня сообщалось, что "Калашников" отгрузил по госконтракту первую серийную партию РПЛ-20 в расцветке мультикам.