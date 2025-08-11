Войти
ТАСС

Жапаров выразил поддержку усилиям РФ по урегулированию украинского кризиса

209
0
0
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Глава Киргизии провел 10 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил поддержку предпринимаемым РФ усилиям по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Садыра Жапарова о ходе недавних дипломатических контактов с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса. Президент Кыргызстана поблагодарил президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса", - говорится в сообщении.

Главы государств в ходе разговора "обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
