Жапаров выразил поддержку усилиям РФ по урегулированию украинского кризиса

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил поддержку предпринимаемым РФ усилиям по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Садыра Жапарова о ходе недавних дипломатических контактов с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса. Президент Кыргызстана поблагодарил президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса", - говорится в сообщении.

Главы государств в ходе разговора "обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений.