"Калашников" создаст гражданский карабин под патрон НАТО на базе АК-308

При этом президент концерна Алан Лушников указал, что боевые задачи сейчас в приоритете

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" сделает гражданский карабин на базе автомата АК-308, спроектированного под винтовочный патрон 7,62х51, используемый странами НАТО. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников.

"Меня мои друзья-охотники постоянно спрашивают, когда же мы наконец сделаем [АК-308 в гражданском варианте]. Мы точно его сделаем, но боевые задачи сейчас в приоритете", - сказал Лушников.

АК-308 разработали на базе АК-12 образца 2018 года для поставки в страны, армии которых используют патрон 7,62х51 NATO (.308 Win). Впервые автомат был показан в 2018 году.