"Калашников" может начать разработку штурмового пулемета под винтовочный патрон

Военнослужащий ВС РФ с пулеметом "Печенег"
Военнослужащий ВС РФ с пулеметом "Печенег".
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Основные единые пулеметы, принятые на вооружение в ВС РФ, сейчас это ПК, ПКМ и ПКП "Печенег", указал генконструктор концерна Сергей Уржумцев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" одним из направлений в своей работе рассматривает разработку перспективного штурмового пулемета под винтовочный патрон. Об этом сообщил генконструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Такая задача стоит, по внимательному рассмотрению вопроса по созданию перспективного пулемета под винтовочный патрон (единый пулемет - прим. ТАСС). Эту задачу мы уже берем в работу в том числе", - сказал Уржумцев.

На данный момент основные единые пулеметы, принятые на вооружение в ВС РФ, это ПК, ПКМ и ПКП "Печенег". Все они используют винтовочный патрон 7,62х54 мм.

По словам Уржумцева, одним из направлений разработки нового пулемета этого класса может стать создание штурмового варианта единого пулемета, который можно было бы применять из неустойчивых положений, а не только при стрельбе с сошек. Однако даже при удачной конструкции такой пулемет будет требователен к комплекции и навыкам пулеметчика. 

