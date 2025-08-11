"Калашников" впервые показал БПЛА "Гранат-4" с ГОЭСЦН с лазерным целеуказанием

Беспилотный комплекс "Гранат-4" на базе БЛА "Рубеж-20" взлетной массой до 30 кг разработки компании АО "Аэрокон" (Жуковский). Комплекс серийно производится компанией "Ижевские беспилотные системы". Кубинка, 25.05.2018.

Показ состоялся в рамках презентации модернизированных автоматов АК-15К и АК-15СК под калибр 7,62х39 мм

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые продемонстрировал комплекс с БПЛА "Гранат-4" с модулем ГОЭСЦН с лазерным целеуказанием, передает корреспондент ТАСС.

Показ комплекса состоялся в рамках презентации модернизированных автоматов АК-15К и АК-15СК под калибр 7,62х39 мм.

"Возимый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4" с ГОЭСЦН предназначен для ведения дистанционного наблюдения с помощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. [Он обеспечивает] лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения", - говорится в материалах к изделию, с которыми ознакомился ТАСС.

﻿Он используется для сбора информации о противнике. Обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению (диапазон от 100 м до 12 км).

Диапазон скоростей полета БЛА "Гранат-4-Э" с ГОЭСЦН составляет 90 - 130 км/ч, взлетная масса - не более 55 кг, радиус применения при прямой видимости - до 55 км, максимальная высота полета - 3000 м, старт осуществляется с катапульты.

Ранее в концерне сообщали о поставке комплекса заказчикам.