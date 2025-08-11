"Калашников": вторая партия пулеметов РПЛ-20 скоро отправится на СВО

Генконструктор концерна Сергей Уржумцев добавил, что сервисное подразделение регулярно выезжает на разные направления в зоне спецоперации и собирает обратную связь касательно использования нового пулемета

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Вторая партия новейших пулеметов РПЛ-20 с ленточным питанием калибра 5,45 мм в ближайшее время отправится в зону спецоперации, сообщил генконструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Первая партия РПЛ-20 ушла в июне, следующая пойдет вот уже буквально скоро", - сказал Уржумцев.

Он добавил, что сервисное подразделение концерна регулярно выезжает на разные направления в зоне спецоперации и собирает обратную связь касательно использования нового пулемета и оперативно дорабатывает пулемет. В частности, совершенствуется механизм пристегивания короба с патронами к пулемету, чтобы он интуитивно присоединялся одним движением. Ведутся и другие усовершенствования по улучшению эргономики пулемета.

9 июня сообщалось, что "Калашников" отгрузил по госконтракту первую серийную партию РПЛ-20 в расцветке мультикам.