"Калашников": ракета "Вихрь" показывает себя хорошо против больших дронов

Президент концерна Алан Лушников сообщил о необходимости провести летные испытания боеприпаса

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Противотанковая управляемая ракета воздушного базирования "Вихрь" показывает себя хорошо против больших беспилотников. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Эта работа, она проведена. Мы должны провести ее летные испытания. После этого мы будем готовы заводить ее в серию. Ракета себя показывает очень хорошо против всех достаточно больших беспилотников", - сказал он.