"Калашников" начнет выпускать автоматы с термоустойчивой краской защитного цвета

186
0
0
Автомат АК-12К
Автомат АК-12К.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предыдущее покрытие, по словам генконструктора концерта Сергея Уржумцева, имело термостойкость порядка 300-320 градусов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" в этом году начнет серийное производство автоматов, базово окрашенных в защитный цвет новой термоустойчивой краской, выдерживающей температуру порядка 800 градусов, что более чем в два раза превосходит качество предыдущего покрытия. Об этом сообщил генконструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Текущее базовое покрытие, которое было разработано в рамках, скажем так, параллельной работы, обеспечивает термостойкость порядка 800 градусов. Металл быстрее потечет, прежде чем это покрытие сгорит. Такие краски есть. Сейчас мы будем предлагать министерству обороны новые виды базовых покрытий - черный как есть либо базовый "лес", цвет защитный, отличный от черного цвета. Уже в текущем году мы переходим на крупносерийное производство базовых цветов, которые будут отличаться от черного", - сказал Уржумцев.

Он пояснил, что поверх базового цвета можно будет наносить камуфляжный рисунок обычной оружейной краской.

Предыдущее покрытие, по словам Уржумцева, имело термостойкость порядка 300-320 градусов, но при интенсивном отстреле двух-трех боекомплектов для автомата на некоторых узлах, в частности, на приборе малошумной стрельбы, краска начинала сгорать. 

