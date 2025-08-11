Agora Vox: французский истребитель Mirage 2000-5 потерпел крушение на Украине

Французский истребитель Mirage-2000, переданный Украине в качестве военной помощи, потерпел крушение на западе страны, пишет Agora Vox. Передавать такую технику нецелесообразно, считает издание. Это обходится непомерно дорого и наносит ущерб оборонному потенциалу Франции.

Патрис Браво

Катастрофа с самолетом Mirage 2000-5, одним из истребителей, поставленных Францией Украине в феврале 2025 года, произошедшая 22 июля, вызывает много вопросов не только о причинах крушения, но и, прежде всего, о негативных последствиях этой передачи для оборонного потенциала французских вооруженных сил.

Хотя точные обстоятельства крушения неизвестны, судя по всему, самолет разбился на западе страны, вдали от восточного фронта, а пилоту удалось катапультироваться. Наиболее вероятной причиной аварии считается техническая неисправность.

Непомерная цена для Франции

Mirage 2000-5 — истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе и способный благодаря своему сверхмощному радару RDY применять ракеты MICA IR и EM. Однако ВСУ не используют весь его потенциал для выполнения задач противовоздушной обороны, для которых он и был изначально разработан.

К удельной стоимости Mirage 2000-5, составляющей около 60 миллионов евро (если ориентироваться на сделку 2023–2024 годов по продаже Катаром Индонезии 12 самолетов за 680 миллионов евро), необходимо добавить расходы на обучение украинских пилотов и механиков, которые провели несколько месяцев на французских авиабазах. Для сравнения, в обычных условиях заводы Dassault могут производить не более двух самолетов Rafale в месяц.

К этому следует добавить затраты на переоборудование самолетов. Изначально они использовались вооруженными силами Франции для задач ПВО, но для Украины их адаптировали под вариант "воздух — земля". По данным телеканала France 3, это переоборудование позволяет доставлять вооружение класса "воздух — земля" для авиаударов и защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Необходимое оборудование было установлено на авиабазе в Казо, а украинские пилоты и механики проходили интенсивную подготовку на базе в Нанси.

Вероятно, французские военные специалисты сейчас находятся на Украине, где продолжают "на местах" обучать персонал ВСУ тонкостям эксплуатации и технического обслуживания самолетов (в качестве примера необходимости такого присутствия можно привести опыт продажи Mirage 2000 Тайваню и ОАЭ). Эти меры должны стать предметом разъяснений со стороны французского правительства, особенно в период, когда от граждан требуют радикальной экономии и сокращения государственных расходов.

Восполнить французские арсеналы сегодня невозможно. Хотя при передаче техники иностранному государству минобороны и может выделить часть поставок из запасов, чтобы ускорить доставку, эти запасы затем необходимо пополнять за счет производства новой техники, что занимает время.

С одной стороны, переданные Украине Mirage 2000-5 списаны. С другой — в 2025 году Dassault не сможет поставить самолеты этого типа, поскольку приоритетом для заводов является производство Rafale. Таким образом, после передачи "Миражей" восполнение потерь в ближайшее время не представляется возможным.

Кроме того, статья 4 Закона № 2023-703 от 1 августа 2023 г. "О военном планировании на период 2024–2030 гг." предусматривает выделение из внебюджетных источников ресурсов не только для поддержки Украины, но и для поддержания полного потенциала собственных вооруженных сил в случае истощения запасов.

Напомним, что в предыдущем законе (№ 2018-607 от 13 июля 2018 года) о военном планировании на период с 2019 по 2025 год указывалось, что на конец 2025 года в парке армейской авиации должно было быть 253 боевых самолета, в том числе 171 Rafale. Однако в новом законе на период 2024–2030 гг. говорится, что на конец 2023 года парк включал 177 самолетов (41 Rafale морской пехоты, 100 Rafale ВВС и 36 отремонтированных Mirage 2000 D). Получается, что в период между двумя законами из парка "исчезло" около 80 боевых самолетов, в том числе 26 Mirage 2000-5F, дислоцированных в коммуне Люксёй-ле-Бен.

Таким образом, если исходить из статьи 4 нового закона, никакой доукомплектации и не потребуется. Как и обсуждалось ранее, восполнение потерь в любом случае невозможно с технической точки зрения. И хотя министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил, что к 2026 году в Люксей-ле-Бен будут размещены две эскадрильи Rafale, он не назвал конкретных дат их поставки. Получается, в ближайшие годы французская армия будет испытывать дефицит, вызывающий серьезные опасения в связи со значительной потерей потенциала в области противовоздушной обороны и патрулирования.

Высокий риск новых потерь

Французские Военно-воздушные и космические силы на протяжении десятилетий внедряли строгую систему и технические процессы для регулярного обслуживания самолетов и обеспечения их максимальной надежности, что замедляет износ. Полет продолжительностью в один час требует нескольких часов обслуживания все более сложной электроники. Процедуры техобслуживания первого уровня (NTI1) проводятся на авиабазах, а второго (NTI2) — в промышленных мастерских.

Вполне предсказуемо, что Украина не сможет воссоздать такую же организационную систему для "микропарка" из шести самолетов (после крушения — уже пяти). Таким образом, техобслуживание придется проводить либо во Франции, либо на Украине, но под наблюдением французских механиков.

Еще одна проблема — подготовка пилотов и механиков. Украина и так уже должна готовить экипажи для самолетов F-16 Falcon, полученных от западных партнеров. Сообщается, что президент Украины выразил желание получить около двадцати французских истребителей. 18 июля 2025 года после разговора с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Франция готова обучать новых украинских пилотов Mirage 2000.

До передачи Украине шести истребителей в распоряжении самой Франции было лишь 26 Mirage 2000-5F. Эти самолеты использовались в составе истребительной эскадрильи "Аист", базирующейся в Люксей-ле-Бен с 2015 года. В числе ее задач — патрулирование воздушного пространства во Франции и за рубежом, например, в Эстонии в рамках операций НАТО. Кроме того, четыре таких самолета постоянно дислоцируются в Джибути и могут обеспечивать отслеживание ядерных ударов.

В заключение следует отметить, что передача Украине французских Mirage 2000-5 несет в себе значительные затраты для Франции и ставит под угрозу оперативный потенциал ее вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов. Это необходимо для обеспечения оперативной эффективности ВСУ, которую еще предстоит продемонстрировать. Однако существует риск, что Украина снова потеряет Mirage 2000-5 либо из-за проблем с техническим обслуживанием, либо из-за обстановки на фронте.

Напомним, что четыре истребителя F-16, поставленные Украине западными партнерами, разбились в августе 2024 года, а также в апреле, мае и июне 2025 года. Наконец, к сожалению, приходится констатировать, что все эти события происходят в атмосфере скрытности и в отсутствие прозрачности по отношению к Франции.