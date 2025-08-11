Войти
В России представили новейшие автоматы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В России презентовали новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК

Концерн «Калашников» представил новейшие автоматы АК-15К (укороченный) и АК-15СК (малогабаритный). Об этом сообщает ТАСС.

Помимо того, концерн показал 7,62 миллиметровый ручной пулемет РПЛ-7 и новые образцы полевого обмундирования ВКПО 3.2. Отмечается, что АК-15 является модернизированной версией, которая доработана до уровня АК-12.

«На базе этого образца по аналогии с комплексом 5,45 соответственно создан автомат АК-15К укороченный и автомат АК-15СК малогабаритный», — пояснил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, Минобороны России создало гособоронзаказ на модернизированные автоматы АК-15 под калибр 7,62x39 миллиметров.

Ранее Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби сообщил, что несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов Калашникова АК-12 и АК-15.

