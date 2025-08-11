У России есть не только "Орешник", заявил Рябков

Рябков заявил, что у РФ есть и другое новейшее вооружение помимо "Орешника"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У России есть не только комплекс "Орешник", но и другие новейшие вооружения, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Орешник" — да. Но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", — сказал он.

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.

На минувшей неделе Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.

Кроме того, в конце 2024-го президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить этот комплекс на территории республики. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.