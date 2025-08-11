Войти
РИА Новости

У России есть не только "Орешник", заявил Рябков

205
0
0
Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Рябков заявил, что у РФ есть и другое новейшее вооружение помимо "Орешника"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У России есть не только комплекс "Орешник", но и другие новейшие вооружения, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Орешник" — да. Но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", — сказал он.

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.

На минувшей неделе Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.

Кроме того, в конце 2024-го президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить этот комплекс на территории республики. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО