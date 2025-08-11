Рябков заявил о наличии у России нового современного вооружения

Рябков: в России есть еще одно новейшее оружие помимо «Орешника»

Россия располагает не только ракетным комплексом «Орешник», но и другими новейшими вооружениями. Об этом в воскресенье, 10 августа, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Орешник» — да, но есть и другое [вооружение], так что времени мы не теряли», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Рябков также отметил, что Россия готова к развертыванию ракет в различных частях мира. Он уточнил, что вопрос географического размещения новых вооружений остается открытым и обсуждается на самом высоком уровне.

«Называть конкретные точки, географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно. <...> У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем», — добавил замглавы МИД РФ.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович 28 мая заявил, что ракетный комплекс будет размещен на территории страны до конца 2025 года. По его словам, «Орешник» позволит дать надежный отпор в случае агрессии против Белоруссии со стороны других государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта сообщил, что «Орешник» в скором времени поступит на вооружение белорусской армии. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Он добавил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от РФ несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране.