Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)

The Economist: США выдвигают неопределенные и противоречивые мирные предложения

Сложно понять, каковы предложения США о прекращении конфликта, пишет The Economist. Параллельно разрабатываются несколько вариантов, из-за чего возникает неопределенность, предполагают авторы. Ясно одно: встреча на Аляске — дипломатический триумф Путина как умелого переговорщика.

Судя по всему, стремление установить мир на Украине набирает обороты, несмотря на всю неопределенность ситуации.

Дональд Трамп объявил, что 8 августа — это крайний срок для Владимира Путина: либо он прекращает боевые действия, либо столкнется с сокрушительными санкциями. Однако день клонился к вечеру, а столь уж значительного эффекта от ультиматума всё не было. Наконец около 18:00 Белый дом объявил о проведении встречи на высшем уровне между Трампом и Путиным 15 августа на Аляске, при этом, судя по всему, Владимир Зеленский присутствовать не будет. Похоже, Путин добился этого дипломатического триумфа благодаря тому, что умело провел недавние переговоры с американским посланником. Трамп действовал по привычному для него шаблону: сначала жёсткая риторика, затем постепенное снижение напора и предоставление Кремлю большего пространство для маневра.

Однако во всем этом мы видим не только пускание пыли в глаза. Похоже, что мирный процесс, который многие до недавнего времени считали безнадёжным, все-таки набирает обороты. Как сообщал The Economist, в преддверии саммита Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море. По словам некоторых источников, возможен и ещё более радикальный прорыв — достижение более широкого пакета соглашений, определяющих то, как в конечном итоге может выглядеть заморозка конфликта. Однако между позициями Украины, России и США сохраняются значительные различия; кроме того, закрадываются некоторые сомнения по поводу истинных намерений Путина. Пока же он продолжает бомбардировки.

К тому же, на данный момент нам сложно определить, что из себя будет представлять мирное соглашение, над которым работают эти три страны. Похоже, существует несколько недавно разработанных и пересекающихся по смыслу текстов, которые источники описывают как параллельно разрабатываемые. Из-за этого возникает неопределенность. До того, как 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф неожиданного прибыл в Москву, Украина и Россия ежедневно обменивались проектами соглашений. В одном из них предполагалось, что боевые действия будут прекращены по нынешней линии боевого соприкосновения. Украина не признает подконтрольность России части своей территории. Будут установлены ограничения на численность вооруженных сил обеих стран, но на уровнях, близких к нынешним. Несмотря на то, что членство в НАТО для Украины будет исключено, эта страна сможет свободно добиваться членства в Европейском союзе.

Похоже, дипломатия Уиткоффа изменила характер предложения. В ходе трехчасовой встречи с Путиным он предложил "пряник" в виде реинтеграции России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами. Полагают, что в тот момент Путин сам предложил прекратить боевые действия в том случае, если Украина добровольно отступит к административным границам ДНР и ЛНР. Данный шаг мог бы обеспечить ему военную победу, которой его собственная армия так и не смогла достичь за три с половиной года ожесточённых боёв. Однако Зеленский назвал это предложение неприемлемым. По его словам, Украина никаким силам свою территорию не отдаст. Неясно, согласовал ли Уиткофф свои предложения с украинцами или с американскими коллегами. Один неназванный осведомлённый источник назвал этот процесс "полной ерундой".

Эволюция потенциального соглашения о прекращении огня отчасти отражает внутреннюю политику администрации Трампа, при которой сумбурность, невежество и упёртость как минимум столь же важны, как и реалии конфликта. На начальном этапе, когда отношения между Трампом и Зеленским были прохладными, процесс проходил под руководством Уиткоффа, чей опыт в сфере недвижимости (как и у Трампа) определял его деляческий подход. Уиткофф настаивал на заключении масштабного соглашения о перезагрузке отношений с Россией. Многие считали это наивностью, в особенности — предложение признать претензии России на территории, которые она не смогла взять под контроль.

Впоследствии влияние приобрел другой лагерь во главе с отставным генералом Китом Келлогом, которого Трамп тоже назначил спецпредставителем. Эта группа уделяла более пристальное внимание обстоятельствам боевых действий (включая поставки западного оружия и санкции), а также российской дипломатии. По мере того, как Путин активизировал удары беспилотниками и ракетами по украинским городам, позиция Трампа ужесточалась и приближалась к позиции Келлогга. По сообщению одного из украинских источников, свежие американские предложения, по всей видимости, представляют собой гибрид позиций двух лагерей.

Путин, несомненно, считает само по себе проведение встречи на высшем уровне на Аляске достижением, особенно без предварительного чёткого обещания положить конец боевым действиям. Такая ситуация, безусловно, ему на руку. Встреча с Трампом станет первым за четыре года саммитом между Россией и США, а также самым претенциозным деянием Путина на международной арене с момента его катастрофического решения о начале СВО, принятого в 2022 году. Некоторое время никому не было известно, будет ли Зеленский сидеть за столом переговоров. Кремль твердо настаивал на том, что этого делать не следует, поскольку для Кремля неприемлема любая ситуация, при которой украинец был бы представлен как равный. Поначалу Белый дом решил не одобрять ничего другого, кроме трёхстороннего саммита. Однако затем Трамп заявил, что и в этом нет необходимости, по крайней мере на начальном этапе.

Невозможно понять, серьёзно ли Путин настроен на мир или же решил подыграть Трампу. Зеленский отметил признаки того, что российский лидер может быть "склонен" прекратить переговоры, однако события на поле боя говорят о неоднозначности ситуации. Российские войска удерживают инициативу и продвигаются по всему фронту: хотя и медленно, но не так, как раньше. Источник, близкий к военному руководству Украины, сообщил: по мнению большинства командиров, боевые действия продлятся еще год. Путин, возможно, даже поверит своим генералам, которые, по некоторым данным, пообещали ему "крах Украины" в течение трёх месяцев. Однако крайне сложно вести крупномасштабные наступательные действия на линии фронта, за которой круглосуточно следят разведывательные и ударные беспилотники. Россия продолжает нести очень тяжёлые потери, несмотря на свои ограниченные тактические успехи (распространенный ход западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ).

Тем временем денег у нее становится всё меньше. До сих пор Россия пополняла свои силы путём набора добровольцев, что стало возможным благодаря тому, что она предлагает огромные льготы военнослужащим. Однако в условиях ухудшения государственного финансирования поддерживать такой темп будет сложно без мобилизации в более широком масштабе. На данный момент Путин этому сопротивляется. Но надвигающаяся рецессия в экономике сможет убедить его в том, чтобы закрепить достигнутые успехи и перейти к менее рискованной кампании по дестабилизации Украины изнутри (в российской экономике — не рецессия, а плановое охлаждение. — Прим. ИноСМИ). Но вполне возможно, что Путину будет непросто преподнести это своему народу как победу; кроме того, это может идти вразрез с националистическим и экспансионистским настроем самого Путина.

Тем временем, на украинской внутриполитической арене сгущаются грозовые тучи. Попытка Зеленского в конце июля ограничить независимость антикоррупционных органов, которые расследовали действия лиц из его ближайшего окружения, была неразумной. Запоздалое решение изменить курс на фоне массовых протестов спасло его положение. Однако скандал оставил неприятный осадок не только у десятков тысяч людей, которые вышли на протесты, но и у его западных партнёров, которые предприняли необычный шаг: публично раскритиковали своего союзника, находящегося в состоянии боевых действий.

И эта история ещё не закончена. Теперь расследования будут продолжаться с ещё большим рвением. Они могут сыграть свою роль в предвыборной кампании, которая, вполне вероятно, последует за мирным соглашением. "Такие вещи обладают своей собственной, присущей им силой, — обмолвился некий высокопоставленный источник в одном из антикоррупционных органов. — Некоторые вещи просто так не проходят. Это не насморк".