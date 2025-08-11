Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)

NYT: саммит на Аляске позволит скорректировать стратегическую позицию России

Встреча на Аляске — катастрофа для Украины, пишет NYT. Киеву либо навяжут невыгодные условия, либо Вашингтон отвернется от него. Другое дело — Россия и США. Трамп добьется мира, а Путин скорректирует стратегическую позицию страны и определит свое историческое наследие на годы вперед.

Пол Сонн

Для президента Владимира Путина это не только возможность завершить конфликт на Украине на собственных условиях, но и расщепить западный альянс безопасности.

В конце июля президент России Владимир Путин столкнулся с суровой реальностью: он чуть было не потерял президента Трампа, единственного западного лидера, который мог помочь ему добиться своего на Украине и заодно достичь давней цели — разрушить европейскую систему безопасности.

После нескольких месяцев бесплодных попыток убедить Путина свернуть спецоперацию, Трамп устал от безрезультатных телефонных звонков и переговоров и переключился на ультиматумы. Что еще хуже для Путина, Трамп вроде бы наладил отношения с Владимиром Зеленским после скандала в Овальном кабинете в начале года, приведшего было Москву в восторг.

Было неясно, выполнит ли Трамп свои угрозы, введет ли карательные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, и каковы будут последствия для Москвы. Однако крайний срок, отпущенный Путину на остановку боевых действий, неумолимо приближался, предвещая дальнейший раскол между Белым домом и Кремлем.

Поэтому Путин сменил тактику, пусть и самую малость.

В пику прошлым отказам российского руководства вести переговоры по территориальным вопросам, на встрече в Кремле на прошлой неделе Путин создал у специального представителя Трампа Стива Уиткоффа впечатление, что Россия готова тем или иным компромиссам по земельному вопросу.

“Мы что-то получим обратно, а что-то обменяем, — заявил Трамп в пятницу. — Будет обмен территориями на благо обоих”.

Разговаривая на языке, понятном Трампу, — языке рынка недвижимости — Путин добился того, к чему стремился с января: очной встречи с лидером США, чтобы изложить свою позицию и заключить сделку, к тому же без присутствия Зеленского.

“У Путина выдалась славная неделя, — сказал профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин. — Он вышел из крайне уязвимого положения. И превратил весь процесс в нечто более или менее приемлемое для себя”.

В то же время напряженность между Вашингтоном и Киевом вновь обострилась.

В субботу Зеленский заявил, что конституция Украины не позволяет Киеву вести переговоры о земельном переделе. Первоначально Трамп сообщил европейским чиновникам, что за встречей с Путиным последует трехсторонний саммит с участием Зеленского. Однако Кремль поспешил подчеркнуть, что подобных обещаний не давал. И Белый дом всё равно продолжил переговоры.

Мало кто из аналитиков всерьез полагает, что российский лидер прекратит боевые действия, удовольствовавшись соглашениями о земле. Путин четко дал понять, что, помимо прочего, добивается официального обещания, что Украина не вступит в НАТО или любой другой западный военный альянс, не сможет размещать на своей территории западные войска и наращивать вооруженные силы, угрожая России. В результате Киев окажется в положении стратегической уязвимости.

“Для России главное — господство”, — считает Грин.

Директор Евразийского центра Карнеги в Берлине* Александр Габуев** заявил, что Путин прибудет на пятничный саммит на Аляске, прокручивая различные сценарии.

Среди них — выгодное соглашение с Трампом, которое президент США успешно навяжет Украине. Если же Зеленский его забракует, США отвернутся от Украины, сказал Габуев**.

Третий вариант, отметил он, заключается в том, что российский лидер продолжит свой нынешний курс в течение года или полутора лет, рассчитывая, что Украина будет терять личный состав быстрее, чем выдохнется российская военная экономика.

Путин понимает, что Трамп готов предложить ему варианты, немыслимые для других американских лидеров, которые к тому же помогут России расколоть Украину и расщепить западный альянс.

“Если ему удастся убедить Трампа признать претензии России на львиную долю захваченной территории, сознавая при этом, что украинцы и европейцы на это не подпишутся, он вобьет клин между США и Европой на долгие годы вперед”, — сказал Грин из Королевского колледжа Лондона.

Но, как бы ему того ни хотелось, Путин не остановит боевые действия сугубо ради этих желаний, особенно если это будет означать сохранение суверенной Украины с сильной армией при поддержке Запада и мощной военной промышленностью, отметил Габуев**.

“Трамп для него — большой шанс, — сказал Габуев**. — Думаю, он и сам это понимает. Но в то же время он не готов расплачиваться тем, что Украина ускользнет от него навеки”.

Аналитик по России Немецкого совета по внешней политике Штефан Майстер отметил, что лидеры прибудут на саммит с разными целями: Трамп — чтобы положить конец опосредованной войне, а Путин — чтобы скорректировать стратегическую позицию России.

“У Путина действительно более масштабные цели, — добавил Майстер. — Речь идет о его историческом наследии. О месте, которое займет Россия по окончании боевых действий. Это гораздо более фундаментально. Отсюда и его готовность идти на издержки”.

И несмотря на то, что на переговорах речь пойдет о территории его страны, Зеленский присутствовать на саммите не будет. “Для Украины это катастрофа”, — сказал Майстер.

*Организация, внесенная в реестр иноагентов Минюста. Нежелательная в России организация.

**Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.