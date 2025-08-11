Войти
ТАСС

Медведев указал на риски для США от найма Киевом бойцов наркокартелей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участие бойцов латиноамериканских наркокартелей в боевых действиях на Украине несет в себе риски для США. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации о найме Киевом членов преступных группировок из Колумбии и Мексики.

Медведев подчеркнул, что американцам "стоило бы призадуматься". "Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

"И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни", - отметил Медведев. Он добавил, что "можно и в здании на Банковой (в Киеве на этой улице располагается офис президента Украины - прим. ТАСС) пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
