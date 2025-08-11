В Саратове создали ПО, распознающее беспилотники по звуку

В Саратове создали ПО, распознающее БПЛА по звуку

В Саратовском политехе (СГТУ им.Гагарина) создан специальный программный модуль, позволяющий с высокой точностью идентифицировать беспилотники по их акустическим сигнатурам, даже если имеются фоновые шумы и другие факторы, мешающие распознать реальную звуковую картину.

Обычные способы идентификации БПЛА, как визуальные, так и радиолокационные, имеют свои ограничения — на их эффективность влияют условия видимости, они потребляют значительные ресурсы и не всегда могут работать скрытно. Поэтому сейчас разрабатываются альтернативные методы, включая варианты, основанные на анализе акустических сигналов, генерируемых дронами. В ходе работ над программным обеспечением в СГТУ были проведены комплексные исследования, позволившие определить основные ограничения актуальных систем детекции БПЛА, в результате чего был выбран гибридный метод, включающий частотно-временной анализ звука с применение алгоритмов ИИ. Разработанная система состоит из модуля предварительной обработки аудиоканала, нейросетевого классификатора, в основе которого рекуррентные и сверточные слои и который обучен на специальной базе данных шумов беспилотников, а также самого веб-интерфейса, позволяющего записывать звук и визуализировать результаты в онлайн-режиме с классификацией типов или моделей дронов.

Макс Антонов