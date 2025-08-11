Войти
Техкульт

В Саратове создали ПО, распознающее беспилотники по звуку

190
0
0

В Саратове создали ПО, распознающее БПЛА по звуку

В Саратовском политехе (СГТУ им.Гагарина) создан специальный программный модуль, позволяющий с высокой точностью идентифицировать беспилотники по их акустическим сигнатурам, даже если имеются фоновые шумы и другие факторы, мешающие распознать реальную звуковую картину.

Обычные способы идентификации БПЛА, как визуальные, так и радиолокационные, имеют свои ограничения — на их эффективность влияют условия видимости, они потребляют значительные ресурсы и не всегда могут работать скрытно. Поэтому сейчас разрабатываются альтернативные методы, включая варианты, основанные на анализе акустических сигналов, генерируемых дронами. В ходе работ над программным обеспечением в СГТУ были проведены комплексные исследования, позволившие определить основные ограничения актуальных систем детекции БПЛА, в результате чего был выбран гибридный метод, включающий частотно-временной анализ звука с применение алгоритмов ИИ. Разработанная система состоит из модуля предварительной обработки аудиоканала, нейросетевого классификатора, в основе которого рекуррентные и сверточные слои и который обучен на специальной базе данных шумов беспилотников, а также самого веб-интерфейса, позволяющего записывать звук и визуализировать результаты в онлайн-режиме с классификацией типов или моделей дронов.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
КнААЗ Гагарина
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО