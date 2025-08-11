Войти
ТАСС

Посол РФ в Албании: страна оказывает киевскому режиму военную поддержку

190
0
0
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании.
Источник изображения: © AP Photo / Armando Babani

Алексей Зайцев отметил, что в январе Албания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее комплексную долгосрочную поддержку киевского режима

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Албанское правительство оказывает поддержку киевскому режиму в политико-дипломатической, военной, экономической и гуманитарной областях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"С начала российской СВО албанское правительство взяло курс на всестороннюю поддержку киевского режима - в политико-дипломатической, военной, экономической и гуманитарной областях. Такая линия проводится как в двустороннем формате, так и на международных площадках - в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ", - сказал он.

Зайцев напомнил, что в 2022-2023 годах Албания, занимая кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН, активно вела так называемое украинское досье, продемонстрировав солидарность с Западом и Украиной, присоединилась ко всем пакетам незаконных антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. "Призывы российской стороны занять более взвешенную позицию и воздержаться от участия в откровенно русофобских форматах албанскими властями, к сожалению, игнорируются", - подчеркнул он.

В этой связи посол отметил, что в январе Албания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее комплексную долгосрочную поддержку киевского режима. В этом же русле прошел саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" в Киеве, ключевой темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи украинским властям, добавил он.

"Показательны также заявления спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, который на полях Парламентского саммита в Брюсселе в июне этого года поблагодарил Албанию за предоставление финансовой, гуманитарной и военной помощи, включая поставки на Украину "бронетехники, вертолета и боеприпасов", - заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
ОБСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО