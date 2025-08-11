Посол РФ в Албании: страна оказывает киевскому режиму военную поддержку

Алексей Зайцев отметил, что в январе Албания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее комплексную долгосрочную поддержку киевского режима

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Албанское правительство оказывает поддержку киевскому режиму в политико-дипломатической, военной, экономической и гуманитарной областях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"С начала российской СВО албанское правительство взяло курс на всестороннюю поддержку киевского режима - в политико-дипломатической, военной, экономической и гуманитарной областях. Такая линия проводится как в двустороннем формате, так и на международных площадках - в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ", - сказал он.

Зайцев напомнил, что в 2022-2023 годах Албания, занимая кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН, активно вела так называемое украинское досье, продемонстрировав солидарность с Западом и Украиной, присоединилась ко всем пакетам незаконных антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. "Призывы российской стороны занять более взвешенную позицию и воздержаться от участия в откровенно русофобских форматах албанскими властями, к сожалению, игнорируются", - подчеркнул он.

В этой связи посол отметил, что в январе Албания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее комплексную долгосрочную поддержку киевского режима. В этом же русле прошел саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" в Киеве, ключевой темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи украинским властям, добавил он.

"Показательны также заявления спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, который на полях Парламентского саммита в Брюсселе в июне этого года поблагодарил Албанию за предоставление финансовой, гуманитарной и военной помощи, включая поставки на Украину "бронетехники, вертолета и боеприпасов", - заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.