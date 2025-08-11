Войти
ТАСС

ТАСС: в РФ создадут гибридные дроны с управлением по оптоволокну и FPV

203
0
0
Оператор FPV
Оператор FPV.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня существует только один способ борьбы с оптоволоконными беспилотниками

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские специалисты работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV-дронов "Бумеранг", аппараты получат опцию комбинированного управления по оптоволоконному кабелю и FPV в зависимости от выполняемых задач. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время рассматривается одно из направлений развития аппаратов - чтобы способы управления дроном были взаимозаменяемыми, комбинированными. Мы работаем над тем, чтобы в зависимости от обстановки и выполняемых задач FPV-дроны "Бумеранг" могли работать как на оптоволокне, так и на обычной существующей схеме FPV - то есть, на управлении по радио и видео по антенне", - отметил источник.

Собеседник ТАСС уточнил, что сегодня существует только один способ борьбы с оптоволоконными дронами. "Дроны на оптоволокне можно вывести из строя только путем повреждения кабеля при помощи стрелкового оружия, либо механическим способом", - сказал специалист.

Линейка дронов "Бумеранг" производится в Москве. Оптоволоконная версия аппаратов начала применяться в зоне СВО с марта 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО