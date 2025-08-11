The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину

По словам чиновника в Минобороны Великобритании, в этом случае "важно обеспечить" боеспособность ВСУ

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Страны "коалиции желающих" не хотят отправлять свои войска на Украину. Как сообщила еженедельная газета The Sunday Times, вместо этого европейские державы намерены сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса.

По словам высокопоставленного чиновника в Минобороны Великобритании, "учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине, важно обеспечить" боеспособность ВСУ. Согласно изданию, речь идет не только о системах ПВО или беспилотниках, но и о производстве дальнобойных ракет, чтобы Киев не зависел от других стран в вопросе их применения.