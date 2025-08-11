Европейцы призвали Трампа говорить с Россией лишь после перемирия

В совместной декларации лидеров ЕС и Британии также говорится, что "дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы"

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины", - говорится в документе. Европейские лидеры утверждают, что "значимые переговоры" якобы "могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий".

Они также повторили свой тезис, что "путь к миру на Украине не может решаться без Украины".

По линии соприкосновения

Европейцы высказали мнение, что текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. "Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в тексте декларации.

Дипломатия, оружие и давление

Европейцы в очередной раз приветствовали дипломатические инициативы Трампа, но высказали мнение, что усилия по завершению конфликта должны сочетать "активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию".

Они пообещали "поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности "Коалиции желающих", а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации".

Лондонская встреча

В резиденции главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми Чивнинг-хаус под Лондоном 9 августа прошла встреча по Украине с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и советников по национальной безопасности лидеров европейских стран.

Декларация за подписью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, премьера Польши Дональда Туска и президента Финляндии Александера Стубба была распространена правительствами стран - подписантов после завершения этой встречи.