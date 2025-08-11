Войти
ТАСС

Фрадков: МО РФ работает над повышением эффективности строительного комплекса

203
0
0
Павел Фрадков
Павел Фрадков.
Источник изображения: wikimedia.org

Замглавы военного ведомства отметил, что сегодня по всей России военные строители реализуют масштабные проекты

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны России выполняет широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса. Об этом заявил замглавы военного ведомства генерал-майор Павел Фрадков по случаю Дня военного строителя.

"Профессия строителя, а особенно военного строителя - одна из самых важных и созидательных. Сегодня ей придается особое, стратегическое значение. В настоящее время в рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, выполняется широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков, слова которого приводят в военном ведомстве.

Замминистра отметил, что сегодня по всей России - от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Авдеевки - военные строители реализуют масштабные проекты. У них в работе порядка 20 армейских госпиталей - в Брянске, Севастополе, Курске, Рязани и других городах. В Мирном - инфраструктура космодрома "Плесецк", жилой микрорайон для местного гарнизона и спортивно-оздоровительный комплекс "Звезда", а также несколько высших и довузовских военных учебных заведений и около 100 других объектов.

"Особое внимание уделяется специальному строительству, от результатов которого напрямую зависит обороноспособность страны, а также созданию военно-социальной инфраструктуры для комфортной жизни, обучения и службы тех, кто стоит на страже нашей Родины", - подчеркнул Фрадков.

Ежегодно каждое второе воскресенье августа отмечается День военного строителя. Профессиональный праздник военные строители встречают вместе с гражданскими коллегами. Впервые строители отметили его 12 августа 1956 года, после того как Президиум Верховного Совета СССР издал указ о назначении этого праздника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО